Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenang pertemuannya dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pertemuan tersebut berlangsung di Tilden, Washington DC, Amerika Serikat pada awal musim semi delapan tahun yang lalu. Susi membujuknya pulang ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan.

Sri Mulyani kala itu masih menjabat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. "Malam itu Bu Susi mengajak aku pulang kembali, Indonesia menunggumu untuk mengabdi. Aaaah what a wonderful memories," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya pada Ahad, 24 Maret 2024.

Dalam unggahannya, Sri Mulyani menunjukkan foto dia dengan Susi Pudjiastuti di depan Lukisan karya Affandi. Keduanya sedang dijamu makan malam oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono. Hadir juga rombongan wartawan senior Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, pada pertemuan tersebut Susi Pudjiastuti heboh bercerita tentang pekerjaan menjadi menteri di Tanah Air. Salah satunya tentang kebijakan Susi Pudjiastuti dalam menenggelamkan kapal ikan yang mencuri di perairan Indonesia.

Susi Pudjiastuti mengaku heran melihat cara belanja birokrasi. Sri Mulyani pun setuju banyak yang harus dibenahi soal tata kelola di pemerintahan. Sri Mulyani mengaku rindu mendengar celotehan Susi. "Salam hangat kapan ketemu lagi. Bu Susi continue 'Just the way you are' just like the song," tutur Sri Mulyani.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Merespons Unggahan Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti mengaku sangat senang pada saat pertemuan pertamanya dengan bendahara negara tersebut. "Terima kasih Ibu for remembering," tulis Susi di kolom komentar.

Susi Pudjiastuti bercerita, dirinya saat itu banyak mencurahkan keheranan kepada Sri Mulyani soal anggaran. Musababnya, ia merasa terbiasa menjadi pengusaha gurem dengan uang pas pasan. Sedangkan setelah masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, ia melihat anggaran yang besar tersedia tetapi boros. "Makanya saya bujukin Ibu untuk pulang," tutur Susi Pudjiastuti.

Pilihan Editor: Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan