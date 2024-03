Bandara Soekarno-Hatta Paling Pulih dari Pandemi Covid-19 di Asia Pasifik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - OAG Aviation Worldwide Limited, lembaga berbasis di London yang memiliki platform data terkemuka di dunia untuk industri perjalanan, menetapkan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pemenang Asia-Pacific (ASPAC) Aviation Network Champions.

"Bandara Soekarno-Hatta meraih medali emas kategori The Most Recovered Airport dan ditetapkan sebagai bandara yang paling pulih dari dampak pandemi Covid-19 untuk kawasan Asia Pasifik," ujar Vice Presidenr of Corporate Communications PT Angkasa Pura II atau AP II Cin Asmoro dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Maret 2024.

Menurut Cin, penghargaan itu diberikan OAG setelah melihat pertumbuhan kapasitas maskapai di bandara-bandara Asia Pasifik antara 2019 - 2023.

Cin mengatakan penghargaan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi bagi seluruh stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta atas upaya keras dalam mempertahankan dan memperkuat konektivitas penerbangan selama pandemi.

Ketika pandemi Covid-19 melanda pada awal 2020, ujar Cin, AP II dan seluruh stakeholder berupaya agar pandemi ini tidak boleh berdampak banyak pada operasional Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan gerbang utama negara dan bandara terbesar di Indonesia.

"Kami memahami Bandara Soekarno-Hatta adalah jangkar penerbangan di dalam negeri, di mana penerbangan menjadi transportasi paling efisien di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. ”

Berkat kolaborasi erat seluruh pihak antara lain AP II, Satgas Covid-19, maskapai, AirNav Indonesia, TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, ground handling, serta didukung penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, maka Bandara Soekarno-Hatta tidak pernah mengurangi jam operasional di tengah pandemi. Bandara tersibuk di Indonesia itu tetap beroperasi 24 jam setiap hari untuk melayani berbagai jenis penerbangan, termasuk bantuan pandemi dan penerbangan yang membawa vaksin.

Selanjutnya: Saat situasi pandemi mulai membaik, kata Cin, AP II bersama stakeholder....