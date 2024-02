Chairul Tanjung Ungkap 4 Tantangan Perekonomian RI: Geopolitik hingga Lingkungan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung, mengungkap tantangan perekonomian pada tahun ini, baik itu dari sisi global maupun dari dalam negeri. Menurut dia, ada empat faktor yang memunculkan tantangan bagi ekonomi domestik.

Pertama, tensi geopolitik masih memanas bahkan hingga saat ini. “Keadaan sekarang ini tentu saja tidak mudah karena kita sekarang berada dalam keadaan global yang gloomy, yang penuh tantangan,” ujar Chairul dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, dikutip melalui CNBC TV, Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Juga: Chairul Tanjung Sebut Indonesia Alami Financial Stress Akibat Suku Bunga Tinggi

Menurut dia, kondisi global saat ini seperti lautan yang sedang berombak tinggi dan berangin kencang. “Dan kita berlayar di tengahnya. Jadi saya mengatakan ini adalah sailing in the middle of the global storm,” tuturnya.

Kondisi ini, kata Chairul, menjadi masalah yang tidak mudah dilewati karena interaksi antara Indonesia dan negara-negara lain tidak dapat dipisahkan.

"Permasalahan geopolitik menjadi sebuah isu serius yang kita hadapi. Kita tahu masalah Rusia-Ukraina tidak atau belum selesai, dan kita tahu di awal perang telah menyebabkan kenaikan harga komoditas, pangan, hingga energi,” kata dia. Kemudian, ada pula konflik antara Hamas dengan Israel.

Baca Juga: Pakar Dorong Regulasi Filter Plastik Puntung Rokok untuk Kurangi Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Kedua, saat ini Indonesia tengah mengalami financial stress yang menyebabkan kekurangan atau terganggunya supply dan demand dalam sektor keuangan. “Suku bunga bank di Amerika Serikat meningkat yang berakibat suku bunga di dunia lain juga meningkat," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, ada permasalahan lingkungan juga semakin serius. “Yang kita sebut climate disaster ini semakin bermasalah,” ucap dia. Menurut dia, tantangan ini setiap tahun semakin bertambah berat.

Terakhir, adalah disrupsi teknologi, di mana kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) seperti chat GPT disebut-sebut dapat menggantikan fungsi manusia dan mengurangi penyerapan tenaga kerja di masa yang akan datang. “Belum lagi robotisasi, teknologi, itu menyebabkan terjadinya transformasi sektor ekonomi yang apabila kita tidak siap menjadi permasalahan kita berikutnya.”

Keempat faktor di atas, kata Chairul, berpengaruh sangat signifikan terhadap permasalahan di Indonesia.

Pilihan Editor: Disebut Ikut Susun Kabinet Prabowo, Jokowi: Kok Tanya Saya