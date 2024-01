Jalin Hubungan Erat dengan Jurnalis, Kino Ajak Media Berkolaborasi

Iklan

INFO BISNIS - Dengan semangat Inovasi dan Kolaborasi, KINO perusahaan Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) asli Indonesia, menjalin hubungan erat dengan jurnalis Indonesia. Dengan lebih dari 30 merek tersebar di Indonesia dan seluruh dunia, Kino membawa komitmen sebagai perusahaan FMCG ternama yang berlandaskan ide dan inovasi, terus bergerak menuju panggung global tanpa meninggalkan akar nilai-nilai lokal, dengan mengusung Innovate Today, Creating Tomorrow.

KINO aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, dalam upaya bersama membangun hubungan baik dengan stakeholder. Sebagai perusahaan FMCG asli Indonesia, KINO memahami bahwa inovasi bukan hanya aspek bisnis, melainkan telah menjadi DNA perusahaan. KINO berkomitmen menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap interaksi, dari mitra bisnis hingga konsumen.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KINO mengajak rekan-rekan media untuk berkolaborasi dengan media sebagai langkah penting dalam menyampaikan pesan-pesan positif dan inovatif kepada masyarakat luas. KINO percaya bahwa melalui kerjasama yang solid, baik dengan media maupun pihak lainnya, dapat membangun narasi positif di masyarakat.

Arviane D.B, selaku Head of Public Relations Kino, menyampaikan, "Melalui acara media gathering ini, KINO mengundang rekan-rekan media untuk berkolaborasi dalam menciptakan hubungan baik di tahun 2024 ini . Kami menyadari peran media dalam rantai bisnis kami sangat penting, media sebagai sarana komunikasi massa dapat menjadi jembatan kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan konsumen. Terima kasih atas peran serta dan kontribusi rekan-rekan media dalam membantu KINO mencapai visi bersama. Mari bersama-sama menjadi bagian dari perjalanan inovasi ini.”- tutup Anne.

KINO menegaskan nilai-nilai perusahan menjadi pondasi disetiap aspek kegiatan usaha dan panduan bagi setiap elemen di perusahaan. Ada 5 budaya perusahaan KINO : We Lead Through Innovation (Dengan menjadi berbeda, kreatif, dan terus memperbaiki diri), We Succeed As A Team (Dengan melakukan kolaborasi, ulet dalam bekerja, data-driven, dan menjadi pemimpin yang baik), We Are Agile (Dengan mengambil keputusan yang cepat dan cerdas, berpikiran terbuka, mau belajar dan berubah, serta berani mengambil risiko yang diperhitungkan), We Are Passionate About Our Customers (Dengan sungguh-sungguh memahami dan melayani pelanggan kami setiap hari) dan We Are Committed To Our Work (Dengan bertindak demi kepentingan terbaik bisnis, akuntabel, tulus, transparan, dan inklusif di tempat kerja). Budaya perusahaan KINO bukan hanya sebagai pernyataan nilai, tetapi merupakan panduan praktis yang di anut sehari-hari.

Selain itu, KINO dengan tekad kuat berkomitmen menjalankan setiap kegiatan dengan berorientasi pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang berkelanjutan. KINO juga proaktif dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di sekitar lingkungan perusahaan dan pabrik, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat dan keamanan lingkungan. Komitmen ini juga tercermin dalam setiap kampanye brand-brand KINO. KINO memahami bahwa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan aspek krusial dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, KINO bertekad menjadi agen perubahan positif dan memberikan kontribusi signifikan bagi negeri.(*)