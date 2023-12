Jokowi Akan Tinjau dan Resmikan Ekspansi Smelter Freeport di Gresik Sore Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sore hari ini, Kamis, 14 Desember 2023, dijadwalkan meninjau dan meresmikan ekspansi PT Smelting Gresik. Peninjauan proyek ekspansi smelter Freeport yang mengolah bahan baku tembaga itu adalah bagian dari rangkaian kunjungan kerja hari kedua Kepala Negara.

Sebelumnya, Jokowi dengan rombongan berangkat dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas sekira pukul 07.10 WIB.

Sebelum meresmikan smelter di Gresik, Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik. Setibanya di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pada pagi hari, Presiden akan menuju Kota Batu untuk meresmikan Pasar Induk Among Tani.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian berangkat menuju Kota Malang untuk meresmikan tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara bersamaan yakni TPA Supit Urang di Kota Malang, TPA Jabon di Kabupaten Sidoarjo, dan TPA Banjardowo di Kabupaten Jombang.

Berikutnya, Kepala Negara diagendakan mengunjungi SMK di Kota Malang untuk mengecek kegiatan pembelajaran dan infrastruktur sekolah. Selain itu, Presiden juga akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Malang serta bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Gadang. Baru pada sore harinya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gresik.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VII Sebut Transisi Energi Tak Boleh Bebani APBN

Adapun pada Selasa lalu, 12 Desember 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir bertemu dengan CEO serta Presiden Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan Kathleen Quirk. Pertemuan Erick dengan keduanya berlangsung di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Adapun Freeport McMoran adalah induk PT Freeport Indonesia (PTFI).

Erick menuturkan, pertemuan kala itu membahas mengenai hilirisasi. Dia menuturkan, Freeport sudah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Baru pertama ini, di bawah pemerintahan Jokowi, mereka mulai berinvestasi di smelter dan turunannya," ujar Erick saat ditemui di Grha Pertamina pada Rabu, 13 Desember 2023.

Smelter yang dia maksud adalah smelter tembaga di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Sebagai informasi, smelter ini dibangun dengan investasi senilai US$ 3 miliar. Smelter tersebut memiliki kapasitas 1,7 juta ton per tahun dan menjadi smelter dengan desain single line terbesar di dunia.

Smelter Freeport Indonesia ini akan memproduksi katoda tembaga. Adapun kapasitasnya sekitar 600 ribu per ton setahun dengan kadar katoda murni 99,9 persen.

Rencana peninjauan smelter juga telah disampaikan Erick saat itu. Adapun pembangunan tahap comissioning atau uji coba ditargetkan rampung pada Mei 2024. "Tapi mulai beroperasinya, biasa lah, kalau pabrik 2-3 bulan (kemudian)," ucap Erick Thohir.

ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Erick Thohir Bertemu Bos Freeport: Baru di Bawah Pemerintah Jokowi, Mereka Bangun Smelter