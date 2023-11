Erick Thohir Pamer PLTS Terapung Cirata Dikunjungi Nas Daily

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir memamerkan vlogger Arab-Israel, Nuseir Yassin alias Nas Daily, yang mengunjungi proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat.

"Thank you so much @nasdaily for exclusively reporting our nation’s project (terima kasih banyak telah melaporkan proyek nasional kami)!" ucap Erick Thohir dalam akun Instagram resminya @erickthohir pada Ahad, 12 November 2023.

Unggahan tersebut telah disukai lebih dari 100 ribu warganet. Dalam postingannya, Erick tak lupa mencantumkan cuplikan video Nas Daily ketika mengunjungi PLTS Terapung Cirata.

"Keberhasilan pembangunan PLTS Terapung di atas Waduk Cirata selain dapat menyalurkan listrik bersih ke lebih dari 50 ribu rumah," tulis Erick Thohir dalam unggahannya.

Erick Thohir mengklaim, pembangunan PLTS Cirata juga membuka ribuan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Erick Thohir menuturkan proyek ini adalah hasil kerja sama dengan negara lain.

Kementerian BUMN bersama PLN bekerja sama dengan Pemerintah Uni Emirat Arab, melalui Kementerian Perdagangan Luar Negeri bersama Masdar.

"Kolaborasi global dalam mewujudkan transisi energi dengan kerjasama berbagai aspek, baik investasi, aspek teknologi, kompetensi SDM, sampai dukungan produk dalam negeri yang mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri," ucap Erick Thohir.

Erick Thohir melanjutkan, pemerintah tidak akan berhenti di proyek PLTS Terapung Cirata. Pemerintah akan terus melihat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk sumber energi.

