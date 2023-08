Principal Indonesia Memilih Naresh Krishnan sebagai Presiden Direktur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Principal Financial Group® mengumumkan telah memilih Naresh Krishnan sebagai Presiden Direktur PT Principal Asset Management (Principal Indonesia).

Nantinya, Krishnan akan bertanggung jawab terhadap sejumlah hal, di antaranya adalah mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia, menguatkan formulasi strategi, menajamkan prioritas bisnis dan operasional di Indonesia untuk mendukung dan meluaskan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah Indonesia yang terus berkembang.

“Principal berkomitmen untuk memberikan kemampuan investasi secara global dan lokal kepada nasabah Indonesia, dan kami sangat senang atas peran Krishnan untuk memimpin Principal di pasar Indonesia,” ungkap Presiden untuk Principal Asia Pasifik dan Timur Tengah Thomas Cheong, Jumat, 11 Agustus 2023.

Sejak bergabung di Principal Indonesia pada Februari 2022, Krishnan tercatat telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan bisnis Principal yang melayani lebih dari 34 ribu nasabah di Indonesia. Cheong menilai peran baru Naresh ini dapat menguatkan hubungan yang telah terjalin dengan nasabah, mitra serta regulator industri.

“Kami yakin dengan kepemimpinan Krishnan yang kuat serta pengetahuan tentang industri di Indonesia dan ragam pengalaman yang ia miliki, hal ini akan menguatkan rencana pertumbuhan perusahaan kami serta mendukung nasabah kami sepenuhnya,” lanjutnya.

Baca Juga: OJK Disebut Telah Setujui Tim Likuidasi Kresna Life

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menilik masa sebelum Krishnan bergabung dengan Principal, ia adalah Direktur Partnership Distribution untuk AIA Financial Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat berbagai posisi kepemimpinan senior di Indonesia, Filipina, dan Hong Kong untuk Manulife Indonesia, Sun Life of Canada, Sun Life Grepa Financial dan Sun Life Financial Asia.

Sebagai informasi, Krishnan merupakan lulusan Sarjana dari Loyola College, Madras University di Chennai, India dan mendapatkan gelar MBA dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning (Deemed University) di Prashanthinilayam, India.

IRMA AULIA IRAWAN

Pilihan Editor: Bank Danamon Buka Lowongan Kerja Melalui Danamon Bankers Trainee Batch 20 dan 21, Dibuka hingga 22 September