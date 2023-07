BPS Sebut Impor dan Ekspor Indonesia Juni 2023 Sama-sama Turun, Berapa Nilainya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor dan ekspor Indonesia Juni 2023 turun. Nilai impor Indonesia Juni 2023 mencapai US$ 17,15 miliar atau turun 19,40 persen dibandingkan Mei 2023 sebesar US$ 21,28 miliar.

Turunnya nilai impor disebabkan impor migas dan nonmigas

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh turunnya impor migas sebesar US$ 912,8 juta (29,12 persen) dan nonmigas US$ 3,21 miliar (17,73 persen).

"Penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor minyak mentah sebesar US$ 512,3 juta, hasil minyak US$ 281,4 juta, dan gas US$ 119,1 juta," ujar Atqo dalam acara Rilis Berita BPS di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-Juni 2023 mengalami penurunan US$ 7,45 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor migas US$ 2,82 miliar (14,51 persen) dan nonmigas US$ 4,6 miliar (4,79 persen).

Penurunan nilai impor migas dipicu oleh turunnya impor hasil minyak US$ 2,36 miliar (19,65 persen) dan gas US$ 675,5 juta (24,87 persen), namun terkoreksi oleh peningkatan impor minyak mentah US$ 211,1 juta (4,46 persen).

Dari sisi impor nonmigas, pada Juni 2023 angkanya mencapai US$ 14,93 miliar, turun 17,73 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 13,86 persen dibandingkan Juni 2022. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya senilai US$ 509,2 juta (16,48 persen).

"Sedangkan peningkatan terbesar adalah ampas dan industri makanan sebesar US$ 89,3 juta atau 24,66 persen," kata Atqo.