Pertamina Akan Bangun Resort hingga Pusat Penelitian di IKN, Ahok Sebut BUMN Migas Itu The Real Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) berencana membangun kawasan resort hingga pusat penelitian dan pengembangan (research and development center) di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN.

Hal tersebut disampaikan Komisaris Utam Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kunjungannya meninjau progres pembangunan IKN pada Senin, 10 Juli 2023.

"Pertamina is the real investor for IKN,” ujar Ahok dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 11 Juli 2023.

Lebih lanjut, Ahok berharap investasi Pertamina di IKN bisa terwujud dalam waktu dekat. Pertamina menargetkan sebelum Agustus 2024 akan ada investasi yang terealisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menyambut baik dukungan perusahaan pelat merah tersebut.

“Pertamina rencana akan membangun kawasan resort 1.000 kamar, lapangan golf 36 holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi, dan pusat research and development,” ungkap Thomas.

Selain itu, dia menyampaikan Pertamina juga akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk menunjang kemudahan berusaha di IKN, seperti tax holiday, super tax deduction, dan berbagai fasilitas kemudahan berusaha lainnya.

Dalam kunjungannya, Ahok dan Thomas beserta rombongan mengunjungi lokasi Titik Nol IKN yang merupakan titik geodesi referensi. Mereka juga meninjau pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan Barat melalui Menara Pandang Sumbu Barat, yaitu jalan yang menghubungkan antara Istana Negara hingga Mangrove Ecopark.

