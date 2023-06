Tambah Direksi Baru, PT Merdeka Battery Materials: Untuk Memperkuat Struktur Manajemen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Merdeka Battery Materials, Tbk atau MBMA sepakat menambah direksi dan mengangkat Andre Phillip Starkey sebagai direktur. Keputusan tersebut disepakati dalam RUPST tahun buku 2022 yang digelar Jumat, 30 Juni 2023.

"Pengangkatan Andrew dilakukan untuk memperkuat struktur manajemen dalam mengelola bisnis MBMA yang semakin besar," kata Presiden Direktur MBMA, Devin Ridwan, melalui keterangan tertulis 30 Juni 2023.

Devin optimistis hadirnya Andrew dalam jajaran MBMA semakin memudahkan gerak MBMA dalam memaksimalkan peluang di masa depan dan meningkatkan kinerja perseroan. Andrew, kata dia, sudah memiliki rekam jejak di sektor investasi pertambangan. Andrew, juga sudah bergabung dengan MBMA sejak 2022.

Selain menambah direksi baru, RUPST juga menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 untuk memperkuat modal perusahaan. Adapun pada 2022, MBMA mencatat pendapatan senilai US$ 455,74 juta dengan laba tahun berjalan senilai US$ 37,85 juta. Sedangkan aset perusahaan mencapaj US$ 2,42 miliar per 31 Desember 2022.

Lebih lanjut soal dana bersih IPO, Devin mengatakan MBMA telah merealisasikan dana hingga 53 persen. Dana tersebut digunakan diantaranya untuk membayar utang. "Dana IPO lainnya untuk modal kerja perseroan," kata dia.

