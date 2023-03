Naik Lagi, Harga Emas Antam Tembus Rp 1.064.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam kembali naik. Berdasarkan panel harga di logammulia.com, harga emas hari ini, Selasa, 14 Maret 2023, tembus Rp 1.064.000 per gram. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp 10 ribu dibanding harga Senin, 13 Maret 2023, yakni Rp 1.054.000 per gram. Sedangkan sebelumnya pada akhir pekan kemarin, harga emas Antam juga telah berada di level Rp 1.049.000 per gram.

Tren kenaikan harga emas Antam sejalan dengan penguatan harga emas dunia dalam akhir perdagangan Senin di Amerika Serikat (AS). Tercatat, harga emas membukukan keuntungan untuk hari ketiga berturut-turut menjadi bertengger di level tertinggi enam minggu. Mengutip Antara, capaian ini didorong oleh pembelian safe haven terkait dengan ketakutan atas kegagalan bank-bank AS setelah Silicon Valley Bank atau SVB runtuh.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange melambung US$ 49, atau 2,64 persen sehingga ditutup di level US$ 1.916,50 per ons. Hal ini terjadi setelah sempat menyentuh level tertinggi di level US$ 1.918,30 dan terendah di US$ 1.875,70.

Emas berjangka juga melonjak US$ 32,60 dolar atau 1,78 persen menjadi US$ 1.867,20 pada Jumat, 10 Maret 2023, setelah terangkat US$ 16 atau 0,88 persen menjadi US$ 1.834,60 pada Kamis, 9 Maret 2023, dan jatuh US$ 1,40 atau 0,08 persen menjadi US$ 1.818,60 pada Rabu, 8 Maret 2023.

Sementara itu, saham-saham perbankan turun tajam akibat kegagalan SVB. Setidaknya, ada 20 bank regional yang menghentikan perdagangannya pada Senin kemarin. Gejolak di industri perbankan itu pun mendorong investor beralih ke emas sebagai tempat berlindung yang aman.

“Kecemasan pedagang dan investor meningkat untuk memulai minggu perdagangan ini, menyusul akhir pekan yang penuh gejolak setelah runtuhnya SVB akhir pekan lalu,” kata analis dan penulis Jim Wyckoff.

“Krisis SVB telah membawa pesona kembali ke emas, tetapi sambil menunggu rilis IHKI, koreksi mungkin terjadi,” kata Kepala Strategi Teknis di SKCharting.com, Sunil Kumar Dixit, dikutip dari Antara.

Emas juga mendapat dukungan tambahan di tengah penurunan indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. sementara para investor juga sedang menunggu rilis laporan indeks harga konsumen pada Selasa.

Adapun berikut rincian harga emas Antam yang berlaku pada hari ini:

0,5 gr Rp 582.000

1 gr Rp 1.064.000

2 gr Rp 2.068.000

3 gr Rp 3.077.000

5 gr Rp 5.095.000

10 gr Rp 10.135.000

25 gr Rp 25.212.000

50 gr Rp 50.345.000

100 gr Rp 100.612.000

250 gr Rp 251.265.000

500 gr Rp 502.320.000

1.000 gr Rp 1.004.600.000

