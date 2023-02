Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup Cukup Positif di Level 6.854,7

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan pergerakan yang cukup positif di sesi kedua, Senin sore, 27 Februari 2023. IHSG menutup sesi di level 6.854,7, hanya -0,02 persen lebih rendah dari angka penutupan Jumat, 24 Februari 2023, (6,856,5).

"Di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 200 saham menguat, sementara 318 melemah, dan 202 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp11,4 triliun, frekuensi trading sebanyak 948,968 kali dan volume trading sebanyak 183,5 juta lot," kata tim analis Samuel Sekuritas dalam keterangannya kepada Tempo, Senin sore.

Saham emiten periklanan pendatang baru di bursa, PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk (FUTR) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 37.828 kali, disusul BSBK (30,826) dan LAJU (26,680).

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 21 juta lot, disusul BSBK (12,9 juta) dan FUTR (6.8 juta).

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+1,01 persen). Posisi kedua disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) (+0,24 persen) dan indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) (+0,19 persen).

Sementara itu, indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini (-2,18 persen), disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (-1,43 persen) dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) (-1,39 persen).

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- ZATA (+33,3 persen ke Rp76 per saham)

- UFOE (+20,6 persen ke Rp280 per saham)

- TFAS (+16,7 persen ke Rp3.070 per saham)

- LAJU (+13,9 persen ke Rp278 per saham)

- KONI (+13,3 persen ke Rp2.710 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- SUPR (-7 persen ke Rp38.550 per saham)

- HDFA (-6,9 persen ke Rp173 per saham)

- CMRY (-6,9 persen ke Rp4.420 per saham)

- TALF (-6,9 persen ke Rp348 per saham)

- KRYA (-6,9 persen ke Rp148 per saham)

