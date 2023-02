Bapanas Soal Pasokan dan Harga Pangan untuk Bulan Puasa: Kami Posisi Siaga

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo memastikan pihaknya dalam posisi siaga dalam mempersiapkan kondisi pangan untuk bulan Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2023. “Persiapan, relatif kami pada posisi yang siaga,” ujar dia di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023.

Nyoto juga memastikan bahwa pangan akan tersedia pada saat puasa dan lebaran tahun ini. Namun soal harga pangan, kemungkinan akan ada kenaikan karena permintaan pasti sangat banyak.

Baca Juga: Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

“Kita terus berjuang supaya pada saat nanti pas musim lebaran itu pas musim panen. Sehingga posisi harga agak relatif lebih murah,” tutur Nyoto.

X

Pekan lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memantau lebih intensif harga dan stok berbagai kebutuhan pokok di seluruh Indonesia melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) khususnya jelang ramadan dan lebaran.

"Secara nasional, harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan pantauan SP2KP Kemendag di 34 provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari 2023 sebagian besar terpantau stabil," ujar Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan dikutip dari Antara.

Kasan menyebutkan, saat ini harga gula pasir Rp 14.400 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp 21.100 per liter, tepung terigu Rp 13.200 per kilogram dan daging sapi Rp 137.200 per kilogram.

Beberapa komoditas mengalami penurunan harga dibanding bulan lalu di antaranya telur Ayam Ras Rp 29.700 per kilogram turun 3,26 persen, daging ayam ras Rp 34.300 per kilogram turun 5,25 persen, cabai rawit merah Rp 55.100 per kilogram turun 14,17 persen.

Selanjutnya: Sementara itu, terdapat beberapa komoditas...