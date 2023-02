Harga Emas Antam Hari Ini Stabil di Rp 1.019.000 per Gram, Berapa Harga Buyback-nya?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas keluaran PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau harga emas Antam hari ini, Jumat 17 Februari 2023 stabil bila dibandingkan pada sehari sebelumnya. Situs logammulia.com menunjukkan harga emas Antam berada di level Rp 1.019.000 per gram.

Begitu juga harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga tak berubah dari perdagangan sebelumnya dengan masih di harga Rp 904.000 per gram. Harga buyback ini merupakan harga emas yang kembali dibeli Antam setelah dijual oleh pembeli.

Namun dalam sepekan terakhir, harga emas Antam telah turun 1,5 persen. Sepanjang bulan februari ini, harga emas merosot hingga 4,8 persen.

Adapun harga emas mendingin selama dua pekan terakhir ini karena pasar menilai kembali prospek mereka untuk kebijakan moneter Amerika Serikat.

Bank sentral AS, The Federal Reserve juga baru-baru ini mengisyaratkan berencana untuk terus menaikkan suku bunga bahkan ketika inflasi melemah dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, harga emas di pasar global pada perdagangan hari ini berada pada US$ 1.828,71 per troy ounce. Angka tersebut turun US$ 12,87 dari harga kemarin.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gr 559.500

1 gr 1.019.000

2 gr 1.978.000

3 gr 2.942.000

5 gr 4.870.000

10 gr 9.685.000

25 gr 24.087.000

50 gr 48.095.000

100 gr 96.112.000

250 gr 240.015.000

500 gr 479.820.000

1.000 gr 959.600.000

