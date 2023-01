Bulog Beberkan Alasan Kenapa Tak Kunjung Impor Kedelai

Pemerintah Impor Kedelai 56.000 Ton, Berapa Harga yang Diterima Perajin?

Pemerintah telah mengimpor kedelai asal Amerika Serikat sebanyak 56.000 ton. Kedelai impor itu dibeli dari importir swasta, PT FKS Multi Agro dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Namun pemerintah akan memberikan subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogramnya, sehingga harga yang diterima koperasi produsen tahu tempe Indonesia (Kopti) sebesar Rp 11.000 per kilogram.