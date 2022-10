Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di Kedubes AS Tawarkan Gaji Ratusan Juta, Harga Pertamax Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 1 Oktober 2022, dimulai dari lowongan kerja di Kedubes AS untuk ditempatkan di Jakarta dan Surabaya.

Berikutnya ada berita tentang harga Pertamax turun dan rancangan bansos untuk lansia, disabilitas dan yatim piatu. Lalu ada berita tentang utang luar negeri aman meski rupiah melemah dan Kemnaker bersiap mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap keempat.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes AS kembali membuka berbagai lowongan pekerjaan. Kedubes AS menawarkan gaji mulai dari Rp 64 juta hingga Rp 745 jutaan per tahun atau sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 62 juta per bulan.

Situs resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia mengumumkan setidaknya ada 11 lowongan yang tengah dibuka hingga 28 Oktober 2022.

Tidak hanya ditempatkan di DKI Jakarta, bagi yang memenuhi kualifikasi, calon pekerja akan ditempatkan di Surabaya.

