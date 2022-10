Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes AS kembali membuka berbagai lowongan pekerjaan. Kedubes AS menawarkan gaji mulai dari Rp 64 juta hingga Rp 745 jutaan per tahun atau sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 62 juta per bulan.

Situs resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia mengumumkan setidaknya ada 11 lowongan yang tengah dibuka hingga 28 Oktober 2022.

Tidak hanya ditempatkan di DKI Jakarta, bagi yang memenuhi kualifikasi, calon pekerja akan ditempatkan di Surabaya.

Berikut ini adalah informasi posisi yang tengah dibuka oleh Kedubes Amerika Serikat tersebut:

1. Administrative Assistant (CLO)

Dibuka sampai: 30 September 2022.

Gaji per tahun: Rp 144.483.333 atau sekitar Rp 12 juta per bulan

Penempatan: Jakarta

2. Administrative Clerk

Dibuka sampai: 30 September 2022.

Gaji per tahun: Rp 113.432.083 atau sekitar Rp 9,45 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

3. Criminal Fraud Investigator

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 341.508.924 atau sekitar Rp 28,5 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

4. USEFM Consular Associate

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022.

Gaji per tahun: US$ 38.894 atau Rp 588.505.114 atau sekitar Rp 49 juta per bulan.

Penempatan: Surabaya.

5. Carpentry Maintenance Worker

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 95.838.472 atau sekitar Rp 7,9 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

6. Electrical Maintenance Worker/Electrician

Dibuka sampai: 7 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 113.432.083 atau sekitar Rp 9,4 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

7. Office Management Assistant

Dibuka sampai: 14 Oktober 2022.

Gaji per tahun: US$ 34.770 atau Rp 526.104.870 dengan asumsi kurs Rp 15.307 per dolar AS atau sekitar Rp 43,8 juta per bulan

Penempatan: Surabaya.

8. USEFM Information Management Assistant

Dibuka sampai: 14 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 588.505.114 atau sekitar Rp 49 juta per bulan

Penempatan: Surabaya.

9. USEFM Political Assistant

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022.

Gaji per tahun: US$ 48.667 atau Rp 745.011.662,9 atau sekitar Rp 62 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

10. Warehouse Worker

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 64.683.709 atau sekitar Rp 5,4 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

11. Supply Clerk

Dibuka sampai: 21 Oktober 2022.

Gaji per tahun: Rp 95.838.472 atau sekitar Rp 8 juta per bulan

Penempatan: Jakarta.

Bagaimana cara mendaftarnya?

1. Klik https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/searchVacancies.hms?_ref=enu2mkz3pt0.

2. Buat akun terlebih dahulu.

3. Pilih posisi yang diinginkan.

4. Lihat syaratnya kemudian jika memenuhi, silahkan klik "Apply"

