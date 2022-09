Tinjau Pasar Cik Puan, Mendag Klaim Harga Bahan Pokok di Pekanbaru Terjangkau

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan meninjau Pasar Cik Puan, Pekanbaru, Riau pada Senin, 26 September 2022. Ia mengklaim stok kebutuhan pokok di Pekanbaru mencukupi dan harganya terjangkau. Bahkan menurutnya, beberapa harga komoditas cenderung turun sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan tenang.

“Dari hasil pantauan pagi ini, kami dapati di Pasar Cik Puan harga bapok terjangkau, pasokan pun cukup. Jadi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat berbelanja dengan tenang,” ungkap Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis pada Senin, 26 September 2022.

Kementerian Perdagangan mencatat harga komoditas telur ayam ras saat ini adalah Rp25.600 per kilogram atau turun dari minggu lalu yang tercatat di harga Rp27.000 per kilogram. Harga komoditas lain dinyatakan turun adalah bawang merah Rp30.000 per kilogram dari harga pekan lalu Rp34.000 per kilogram.

Zulkifli Hasan mengungkapkan ada kenaikan harga beras premium di Pasar Cik Puan. Tetapi, kata dia, kenaikan harga tersebut sudah dimitigasi melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Melalui KPSH, Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog akan melepas cadangan beras pemerintah jika harga beras medium di suatu wilayah lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan.

“Soal beras, tidak usah khawatir, Bulog menjual beras medium dengan harga tetap yaitu Rp9.950," ujarnya. Menurut Zulkifli, Bulog telah turun tangan dan masyarakat bisa selalu mencari beras Bulog.

Berdasarkan pantauan hari ini di Pasar Cik Puan, Kementerian Perdagangan mencatat harga beras premium Rp13.500 hingga 16.000 per kilogram. Sedangkan harga gula pasir Rp14.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp11.700 per liter, MinyaKita Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp18.000 per liter, tepung terigu Rp13.000 per kilogram.

Sedangkan harga daging sapi Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp28.000 per kilogram, telur ayam ras Rp25.600 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih honan Rp20.000 per kilogram.

Zulkifli menyampaikan Kementerian Perdagangan bersama Bulog juga akan menjalankan program bantuan produsen pangan yang menyalurkan program subsidi penggantian selisih harga atau bantuan kedelai bagi perajin tahu tempe anggota Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) dan bantuan jagung pakan bagi peternak layer skala mikro dan kecil.

Menurutnya, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya mengendalikan inflasi pangan antara lain melalui operasi pasar, subsidi angkutan, serta optimalisasi program Gerai Maritim, Tol Laut, dan Jembatan Udara. Program-program tersebut telah dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Ditambah Tol Laut telah digunakan untuk mendistribusikan MINYAKITA sampai ke Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Bara," kata dia.

