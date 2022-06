Kuartal I 2022, Pelanggan Unik GoTo Tumbuh jadi 65 Juta Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Andre Soelistyo mengatakan jumlah pelanggan unik GoTo di kuartal I 2022 yang bertransaksi dalam setahun terakhir meningkat 29 persen year on year (yoy).

“Jumlah pelanggan unik dalam 12 bulan terakhir di kuartal I 2022 meningkat 29 persen year on year menjadi 65 juta orang,” kata Andre Sulistyo dalam Public Expose Tahunan PT GoTo Gojek Tokopedia, Jumat, 10 Juni 2022.

Andre mengatakan pelanggan unik ini bukan hanya menghitung semua orang yang sekadar membuka aplikasi, namun menghitung orang yang melakukan transaksi.

Hal itu, menurut Andre, menandakan strategi yang diimplementasikan manajemen GoTo memberikan hasil yang baik bagi ketiga lini bisnis GoTo, yakni on demand services lewat Gojek, e-commerce via Tokopedia, dan financial technology (fintech) GoPaylater.

Selain itu, Andre memaparkan keberhasilan ini juga disertai pertumbuhan nilai transaksi bruto (GTV) pada kuartal I 2022 sebesar 46 persen atau Rp 140 triliun yoy. Adapun jumlah pesanan konsumen dalam ekosistem GoTo di kuartal I 2022 juga tumbuh 41 persen atau Rp 656 juta pesanan yoy.

“Fokus kami dalam monetisasi telah menghasilkan pendapatan bruto sebesar 53 persen yoy menjadi Rp 5 triliun,” kata Andre, menambahkan pertumbuhan pendapatan GoTo lebih tinggi daripada pertumbuhan GTV.

Ia mengatakan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari nilai transaksi ini menunjukkan bisnis GoTo terus bertumbuh baik secara operasional maupun finansial. Hal ini, katanya, memperkuat jalan GoTo menuju profitabilitas.

