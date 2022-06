Harga Daging Sapi di Pasar DKI Jakarta Meroket hingga Rp 170.000 per Kg

Pedagang menunggu pembeli di lapaknya di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta, Senin, 7 Maret 2022. Harga daging sapi terpantau naik hingga mencapai Rp140.000 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga rata-rata daging sapi di DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, 3 Juni 2022, berada di kisaran Rp 146.700 hingga Rp 149.777 per kilogram. Adapun harga tertinggi untuk daging sapi has atau bagian paha belakang mencapai Rp 170.000 per kilogram ditemukan di Pasar Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Situs Info Pangan Jakarta yang diakses pada hari ini menunjukkan harga daging sapi di Pasar Kelapa Gading tersebut stabil bila dibandingkan kemarin.

Adapun harga daging sapi termurah sebesar Rp 130.000 per kilogram terdapat di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tabel daftar harga tersebut memperlihatkan mayoritas harga daging sapi tak berubah ketimbang kemarin.

Kenaikan harga daging sapi has (bagian paha belakang) sebesar Rp 10.000 per kilogram terjadi di Pasar Paseban, Pasar Tebet Raya dan Pasar Jembatan Lima. Sedangkan harga daging sapi turun Rp 5.000 per kilogram di Pasar Glodok dan Pasar Tomang Barat. Sementara harga komoditas itu turun Rp 20.000 di Pasar Petojo Ilir.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan harga rata-rata daging sapi secara nasional stabil di level Rp 127.900 per kilogram. Harga daging sapi tertinggi Rp 170.000 per kilogram terdapat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Adapun daging sapi termurah Rp 75.000 di Tembilahan, Riau.

Soal kenaikan harga daging sapi salah satunya diingatkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau. Kepala TPID Provinsi Kepulauan Riau Musni Hardi K Atmadja menyatakan ada risiko risiko inflasi akibat kenaikan daging sapi menjelang Idul Adha 1443 Hijriah.

"Risiko inflasi yang perlu diwaspadai, di antaranya kenaikan permintaan bahan pangan khususnya daging sapi menjelang Hari Raya Idul Adha pada bulan Juli 2022 di tengah isu penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni 2022.