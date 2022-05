Terpopuler Bisnis: Wall Street Amblas, Sistem Buka Tutul Tol Layang MBZ

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 dan Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Karawang, Jawa Barat, Jumat 29 April 2022. Polri menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (one way) dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur yang semula dari mulai ruas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 kini digeser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung kilometer 414 pada H-3 Lebaran 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 6 Mei 2022 dimulai dengan Wall Street amblas pada perdagangan Kamis, 5 Mei 2022, setelah sikap The Fed yang kurang hawkish gagal meredakan ekspektasi investor. The Fed sebelumnya menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin ke 0,75-1 persen atau tertinggi dalam dua dekade.

Kemudian informasi mengenai daftar 19 investor yang siap mendukung pendanaan Elon Musk dalam mengakuisisi Twitter. Komitmen dari mereka tercatat senilai US$ 7,1 miliar atau Rp 102,48 triliun.

Selain itu berita tentang PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) melakukan buka tutup pada akses masuk menuju ruas tol layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) secara situasional sebagai dampak adanya kepadatan lalu lintas off ramp Km 48 arah Cikampek. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Wall Street Amblas Setelah Kenaikan Suku Bunga The Fed

Wall Street amblas pada perdagangan Kamis, 5 Mei 2022, setelah sikap The Fed yang kurang hawkish gagal meredakan ekspektasi investor. The Fed sebelumnya menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin ke 0,75-1 persen atau tertinggi dalam dua dekade.

Dikutip dari Reuters, indeks Nasdaq tergelincir 5 persen. Begitu juga dengan S&P 500 yang akan berbalik arah dari pergerakan sebelumnya setelah induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O), Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Meta Platform (FB.O), Tesla Inc (TSLA.O) dan Amazon.com (AMZN.O) turun antara 4,8-7,3 persen.

Ada pukul 12:08 ET, Dow Jones Industrial Average (.DJI) mencatatkan penurunan 1.056,76 poin atau setara dengan 3,10 persen di posisi 33.004,30. Sementara itu, S&P 500 (.SPX) turun 157,38 poin atau 3,66 persen ke posisi 4.142,79.

Adapun Nasdaq Composite (.IXIC) turun 634,50 poin atau 4,89 persen menjadi 12.330,35. Reuters mencatat hanya 13 emiten di indeks S&P 500 yang menghijau pada tengah malam. Sejalan dengan itu, sebelas sektor utama indeks tersebut melorot.

Baca berita selengkapnya di sini.