Terkini Bisnis: Jokowi Tanya Sri Mulyani Soal Harga Minyak, Kasus Garuda

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat siang, 11 Maret 2022, dimulai dengan Presiden Jokowi bertanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal harga minyak hingga Pelita Air Service menunjuk Plt Direktur Utama setelah Albert Burhan jadi tersangka kasus korupsi Garuda.

Adapula berita tentang aliran modal asing keluar Rp 21,46 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan ini hingga produksi kopi Indonesia tumbuh 250 persen dalam 10 tahun terakhir.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis:

1. Harga Minyak Dunia Naik, Jokowi Tanya Sri Mulyani: Tahan Berapa Hari?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti harga minyak mentah dunia yang naik dua kali lipat setelah terjadinya operasi militer Rusia di Ukraina. Jokowi pun telah bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kemampuan APBN menahan kenaikan ini.

"Bu Menteri saya tanya, gimana bu? tahannya sampai berapa hari ini," kata Jokowi kepada Sri Mulyani yang sama-sama hadir dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 11 Maret 2022.

Jokowi memaparkan data kenaikan harga minyak mentah dunia dalam dua tahun terakhir. Pada 1 Januari 2020, harga minyak mentah Brent yaitu US$ 66 per barel dan WTI US$ 61 per barel.

Lalu per 10 Maret 2022, minyak Brent melonjak jadi US$ 115,3 per barel dan WTI jadi US$ 111,5 per barel. "Itu pun minggu lalu sudah di angka US$ 130 per barel," kata dia.

