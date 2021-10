Mata Uang Kripto Shiba Inu Meroket, Harga Naik 160 Persen Seminggu

TEMPO.CO, Jakarta - Harga salah satu cryptocurrency atau mata uang kripto, Shiba Inu (SHIB), sedang mengalami kenaikan drastis. Dal Harga Shiba Inu saat ini berada di angka US$0,00007111 atau naik hingga 160 persen dalam seminggu terakhir.

"Ini tampaknya didorong oleh pembeli-pembeli yang iseng dan berharap bisa mengantonginya sekarang," kata Rick Meckler, mitra di Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey, Amerika Serikat, pada Jumat, 29 Oktober 2021, dikutip dari Reuters.

Data kenaikan ini tercatat dalam pergerakan yang dirilis coinmarketcap.com. Angka 160 persen ini pun menjadi kenaikan harga tertinggi dalam seminggu terakhir, di antara 10 besar mata uang kripto dunia.

Contohnya yaitu mata uang Bitcoin (BTC) yang punya kapitalisasi pasar tertinggi yaitu US$1,1 triliun. Namun, kenaikan harga seminggu terakhir justru turun 1,13 persen.

Kemudian, kapitalisasi pasar Shiba Inu saat ini berada di angka US$38 miliar. Angka ini pun menempatkan Shiba Inu bertengger di posisi ke-9 dalam daftar 10 besar mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Sebelumnya, kapitalisasi pasar Shiba Inu pada 22 Oktober masih berada di angka US$10 miliar. Barulah setelah itu melonjak tinggi. Angkanya melonjak tinggi sampai US$51 miliar pada 28 Otkober, sebelumnya akhirnya turun lagi ke posisi US$38 miliar.

Adapun daftar lengkap 10 mata uang kripto terbesar per 28 Oktober, yaitu sebagai berikut:

1. Bitcoin (BTC) harga US$61 ribu (turun 1,13 persen seminggu terakhir) dan kapitalisasi pasar US$1,1 triliun.

2. Etherum (ETH) harga US$4 ribu (naik 7,68 persen) dan kapitalisasi pasar US$516 miliar

3. Binance Coin (BNB) harga US$505 (naik 4,48 persen) dan kapitalisasi pasar US$84 miliar

4. Tether (USDT) harga US$0.9997 (turun 0,04 persen) dan kapitalisasi pasar US$70 miliar

5. Cardano (ADA) harga US$2 (turun 7 persen) dan kapitalisasi pasar US$66 miliar

6. Solana (SOL) harga US$197 (turun 4,59 persen) dan kapitalisasi pasar US$59,8 miliar

7. XRP (XRP) harga US$1,07 (turun 1,85 persen) dan kapitalisasi pasar US$50 miliar

8. Polkadot (DOT) harga US$42 (turun 4,45 persen) dan kapitalisasi pasar US$42 miliar

9. Shiba Inu (SHIB) harga US$0,00007189 (naik 160 persen) dan kapitalisasi pasar US$38 miliar

10. Dogecoin (DOGE) harga US$0,2844 (naik 18,72 persen) dan kapitalisasi pasar US$37 miliar

FAJAR PEBRIANTO | REUTERS