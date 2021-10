Bitcoin Melonjak ke Rp 682 Juta, karena Komentar Bos The Fed dan Siklus Musiman?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin dan sejumlah aset kripto lainnya serentak naik sejak perdagangan Jumat kemarin, 1 Oktober 2021.

Situs coingecko.com mencatat harga Bitcoin pada hari ini, Sabtu, 2 Oktober 2021, telah melonjak ke level US$ 47.838 atau sekitar Rp 682,5 juta (asumsi kurs Rp 14.267 per dolar AS). Harga aset kripto lainnya seperti Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), XRP, Solana (SOL), dan Dogecoin (DOGE) juga terpantau menguat.

Selain terpengaruh faktor musiman, kenaikan harga cryptocurrency juga terimbas komentar netral Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Jerome Powell terhadap pasar kripto.

Dalam kesaksian kepada Kongres pada Kamis lalu, 30 September 2021 waktu setempat, Powell mengatakan The Fed tidak berniat melarang mata uang kripto. Hal tersebut disampaikan merespons pertanyaan dari anggota parlemen Ted Budd.

Kembali menghijaunya harga aset kripto itu juga disebut-sebut karena faktor musiman. Beberapa analis menyebutkan pada Oktober biasanya merupakan bulan bullish untuk aset digital dan September secara historis merupakan periode bearish.