Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 6 Maret 2024 dimulai dari ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Disusul, nama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo santer disebut-sebut sebagai bakal calon menteri keuangan di kabinet Prabowo-Gibran jika menang Pilpres 2024.

Berikutnya, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan sejumlah faktor penyebab naiknya harga kebutuhan pokok, terutama beras.

Selanjutnya, CEO Indodax Oscar Darmawan angkat bicara soal harga Bitcoin yang terus menanjak hingga menembus Rp 1 miliar.

Terakhir, Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia yang merupakan anggota kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia G20 tidak boleh membiarkan ada rakyatnya yang hidup susah.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

