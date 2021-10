Harga Bitcoin Tembus Rp 940 Juta, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Harga Bitcoin memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah yang sempat dicapainya April lalu.

Berdasarkan data Coinmarketcap.com, nilai Bitcoin yang merupakan aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia mencapai US$ 66.613 (sekitar Rp 940 juta dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar) pada Kamis pagi, 21 Oktober 2021.

Melonjaknya harga bitcoin terjadi sehari setelah ETF (exchange traded fund) Bitcoin berjangka pertama AS mulai diperdagangkan.



Nilai Bitcoin menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. April 2021 lalu, nilai Bitcoin sempat menembus US$ 64.000. Kala itu, nilai tersebut berhasil menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Rekor lain pun ditorehkan oleh cryptocurrency yang menjadi salah satu acuan pasar aset kripto global tersebut. Sebab, pada hari yang sama, kapitalisasi pasar Bitcoin berhasil menembus US$ 42 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.

Kapitalisasi pasar Bitcoin tersebut naik lebih dari 300 persen dari tahun lalu dan 95 persen dari 2019 setelah sempat jatuh 73 persen 2018.

Sabtu lalu, CEO Indodax Oscar Darmawan memprediksi harga Bitcoin bisa melewati rekor tertinggi sepanjang masa US$ 64.889 per koin yang sempat digapai April.

"Menurut data Indodax per hari Jumat, (15 Oktober 2021) harga Bitcoin sudah mendekati 60.000 dolar AS tepatnya di angka 59.454 dolar AS. Saya kira masih akan ada potensi untuk Bitcoin bisa melebihi harga all time high yang sempat dicapai beberapa bulan yang lalu tergantung dari sentimen positif di kemudian hari," ujar Oscar dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Oscar menyampaikan, apabila dibandingkan dengan data pada 2020, harga Bitcoin terus naik bahkan bedanya sudah sangat jauh berkali lipat apabila dibandingkan dengan saat ini.

