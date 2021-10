ETF Bitcoin Berjangka Segera Diperdagangkan, BTC Terus Melejit ke Rp 879 Juta

TEMPO.CO, New York - Harga Bitcoin (BTC) melejit ke level US$ 62.465,92 atau sekitar Rp 879,7 jutaan (asumsi kurs Rp 14.083,5 per dolar AS) pada Selasa siang, 19 Oktober 2021. Situs coingecko.com memperlihatkan kenaikan tersebut diikuti oleh aset kripto-aset kripto lainnya.

Lonjakan harga Bitcoin hingga menembus level tertinggi enam bulan terakhir itu disebut-sebut karena merespons pencatatan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (exchange-traded funds / ETF) berbasis berjangka pertama di Amerika Serikat. Hal ini pula yang diharapkan investor akan kian menggenjot volume perdagangan mata uang kripto.

Di saat yang sama, muncul kekhawatiran akan inflasi global yang secara tak langsung mendorong kenaikan harga Bitcoin, yang pasokannya terbatas. Hal tersebut berbeda dengan jumlah mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam beberapa tahun terakhir karena otoritas moneter mencetak uang untuk merangsang ekonomi mereka.

Sementara itu, peneliti di NLI Research Institute, Makoto Sakura menyebutkan, pada kenaikan harga Bitcoin dkk kali tak otomatis ditunjukkan dengan banjir aliran investasi di aset kripto itu.

"Tidak seperti aksi unjuk rasa sebelumnya, tampaknya tidak ada banyak kegembiraan di pasar," tutur Sakura. Semakin banyak investor, menurut dia, mulai berpikir bahwa inflasi mungkin tidak bersifat sementara dan ada kemungkinan bahwa Bitcoin dipilih sebagai pelindung nilai terhadap inflasi.

Para investor cryptocurrency berharap persetujuan dari ETF Bitcoin AS pertama dapat memicu masuknya uang dari pemain institusional yang tidak dapat berinvestasi dalam koin digital saat ini.