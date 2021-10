Netflix Sedot 4,38 Juta Pelanggan Baru Berkat Squid Game, Laba Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix Inc. mencatat laba meningkat dan jumlah pelanggan bertambah pada kuartal III 2021 melebihi ekspektasi analis. Di antaranya berkat serial streaming paling populer di dunia saat ini, Squid Game. Serial asal Korea Selatan tersebut telah ditonton oleh 142 juta rumah tangga, hanya dalam empat minggu pertama sejak peluncurannya.

Manajemen Netflix menjelaskan, hal tersebut membuat Squid Game menjadi seri terbesar dalam sejarah Netflix. Serial ini menempati peringkat pertama di 94 negara, termasuk Amerika Serikat.

Mengutip Los Angeles Times, Rabu, 20 Oktober 2021, popularitas Squid Game membantu Netflix menambah 4,38 juta pelanggan dari total 214 juta pelanggan pada kuartal ketiga tahun ini, naik dari 2,2 juta dibanding tahun sebelumnya. Analis memperkirakan perusahaan akan menambah 3,78 juta pelanggan berbayar pada kuartal tersebut.

Pendapatan bisnis streamer naik 16 persen menjadi US$ 7,48 miliar pada kuartal ketiga 2021, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan mencapai US$ 1,45 miliar, naik dari US$ 790 juta dibanding periode sama tahun lalu. Netflix dengan mudah melampaui perkiraan analis.

Pertumbuhan pelanggan menegaskan strategi Netflix untuk memperluas investasinya dalam judul bahasa asing dan cerita lokal. Di bawah kepemimpinan Bela Bajaria, yang dipromosikan tahun lalu menjadi kepala TV global Netflix, perusahaan memperkenalkan serial Prancis, Lupin, dan drama Jerman, Barbarians yang telah bergema secara global di antara 214 juta pelanggannya.

Squid Game dirilis pada 17 September 2021. Netflix mencatat judul populer lainnya pada kuartal tersebut termasuk Musim 5 dari drama kriminal La Casa de Papel, dilihat oleh 69 juta rumah tangga; dan Musim 3 komedi Sex Education, yang ditonton oleh 55 juta rumah tangga dalam empat minggu pertama.