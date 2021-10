Bank Mandiri Luncurkan Versi Terbaru Livin' by Mandiri

INFO BISNIS – Peluncuran versi terbaru Livin’ by Mandiri di hari ulang tahun (HUT) yang ke-23 pada 2 Oktober 2021 lalu menunjukkan inovasi tiada henti dari Bank Mandiri. Terobosan inovatif yang dilakukan di New Livin’ by Mandiri kali ini menghasilkan aplikasi yang sama sekali berbeda dengan yang terdahulu.

Kali ini, New Livin’ by Mandiri hadir dengan mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah. Cukup satu Financial Super App Livin’ by Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah.

“Sebagai bagian dari transformasi Mandiri Digital, Financial Super App New Livin’ by Mandiri adalah langkah nyata untuk menghadirkan comprehensive banking experience, full suite financial services, dan open ecosystem bagi nasabah. Ini juga jadi bukti bahwa Bank Mandiri sudah mempunyai digital capabilities yang mumpuni untuk bersaing di digital market,” kata Direktur Information Technology Bank Mandiri, Timothy Utama, dalam keterangannya, Senin (4/10).

Nasabah kini bisa melakukan pembukaan rekening secara online dalam hitungan menit hanya dengan kedipan mata. Kedipan mata ini bukan suatu perumpamaan, melainkan benar-benar kedipan mata saat nasabah melakukan verifikasi identitas menggunakan teknologi terkini, yaitu liveness technology yang diikuti dengan face verification yang terkoneksi langsung dengan database pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Teknologi ini dipakai Bank Mandiri untuk mengenali calon nasabah tanpa perlu video call seperti mayoritas layanan pembukaan rekening online lain.

Di New Livin’, nasabah bisa akses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, dan kartu kredit, bahkan terintegrasi dengan ekosistem digital favorit nasabah seperti e-wallet, hanya dengan sekali login. “Untuk Livin’ by Mandiri, satu akses saja cukup. Kita tidak ingin merepotkan nasabah dengan menyediakan multi-aplikasi ataupun user id yang berbeda-beda,” ujar Timothy.

Satu lagi fitur yang sangat inovatif hadir di New Livin’. Kini nasabah dapat melihat seluruh saldo e-wallet yang dihubungkan ke New Livin’. Nasabah tidak perlu lagi berganti-ganti aplikasi. Tidak hanya itu, nasabah juga bisa top up otomatis saldo e-wallet. Layanan ini belum pernah ada sebelumnya di aplikasi perbankan manapun di Indonesia.

Di New Livin’ by Mandiri, nasabah dimanjakan dengan hadirnya fitur Quick Pick untuk akses transaksi yang instan. Seluruh transaksi favorit nasabah dapat diakses hanya di satu tempat, di menu Quick Pick.

“Kebanyakan mobile banking lain menyimpan transaksi favorit di masing-masing menu transaksi. Livin’ lebih praktis karena selain di masing-masing menu, semua jenis transaksi favorit juga bisa disimpan di menu Quick Pick. Butuh lebih instant lagi? Quick Pick juga bisa diakses di layar prelogin. Solusi ini sangat inovatif untuk mempermudah dan mempercepat eksekusi transaksi rutin nasabah,” lanjut Timothy.

New Livin’ by Mandiri juga hadir dengan keunggulan lain. Nasabah yang akan melakukan pembayaran e-commerce Tokopedia tidak perlu lagi repot copy paste VA (virtual account). Livin’ akan menampilkan informasi tagihan tersebut secara realtime dan nasabah hanya tinggal tap untuk bayar. Fitur yang dipelopori oleh New Livin’ di Indonesia ini tentunya akan sangat memudahkan dan menghemat waktu nasabah.

Kemudian melanjutkan keunggulan versi terdahulunya sebagai one stop payment solution, New Livin’ by Mandiri juga terhubung dengan lebih dari 1.800 partner pembayaran. Transaksi bayar melalui scan QR juga bisa dilakukan di Livin’. Semua jenis QR yang diterbitkan oleh Shopee, GoPay, OVO, LinkAja dan lainnya bisa dibayar dengan Livin’.

Satu fitur yang ditunggu-tunggu nasabah juga kini hadir di New Livin’ by Mandiri, yaitu Tarik Tunai Tanpa Kartu. Nasabah bisa melakukan tarik tunai di ATM sampai dengan maksimal Rp. 5 juta per hari tanpa perlu menggunakan kartu debit. Nasabah juga bisa membagikan token tarik tunai ke orang lain dan penarikan bisa di ATM Bank Mandiri terdekat. Fitur yang sangat mengusung kepraktisan ini hadir untuk melengkapi semua kemudahan yang ditawarkan oleh New Livin’ by Mandiri.

New Livin’ by Mandiri menyajikan dukungan penuh terhadap produk Mandiri E-money, dimana Bank Mandiri menguasai pangsa pasar lebih dari 70%. Melalui Financial Super App Livin’ by Mandiri, nasabah dapat melakukan express top up tanpa login dengan sangat cepat dan aman karena kartu sudah didaftarkan sebelumnya. Selain itu, fitur cek saldo dan update saldo pun bisa dilakukan langsung di Livin’ pada smartphone ber-NFC.

Daftar inovasi di New Livin’ by Mandiri tidak berhenti sampai di sini. Fitur-fitur yang mengusung kepraktisan juga turut dihadirkan seperti pembukaan goal saving dan deposito, pengajuan pinjaman personal dan kartu kredit secara online untuk nasabah terpilih dengan approval cepat, serta fitur-fitur unggulan lainnya.

Nasabah pengguna Livin’ by Mandiri juga akan dimanjakan dengan berbagai promo dari Bank Mandiri yang dipersonalisasikan khusus untuk nasabah. Nasabah tidak perlu lagi mencari-cari informasi promo di website karena informasi program promosi ini tersaji di dalam aplikasi dan dapat dilihat kapan saja oleh nasabah.

Salah satunya adalah program undian dengan hadiah 100 BMW X1 serta 1000 Vespa Sprint dan Yamaha Nmax yang dihadirkan untuk turut memeriahkan peluncuran aplikasi New Livin’ by Mandiri bersamaan dengan hari ulang tahun Bank Mandiri ke-23. (*)