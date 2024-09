BRINS Raih 7 Most Popular Brand Of The Year 2024

Iklan

INFO BISNIS - BRI Insurance (BRINS) kembali meraih penghargaan sebagai 7 Most Popular Brand Of The Year 2024 dari Jawa Pos, dengan Kategori Keuangan (Asuransi Umum).

Tak kurang 500 tamu undangan hadir di acara penghargaan yang dihelat pada 3 September 2024, di Balai Kartini Jakarta. Penghargaan diterima langsung Direktur Bisnis BRINS Recky Plangiten.

CEO Jawa Pos Media Leak Kustiyo menyampaikan bahwa penghargaan tersebut memiliki nilai eksklusivitas tinggi. ”Penghargaan ini bisa diibaratkan seperti Bitcoin dalam dunia cryptocurrency, karena kelangkaan dan nilai yang dimilikinya. Kami berharap penghargaan ini dapat memberikan semangat baru bagi penerima, serta memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Leak.

7 Most Popular Brand of the Year 2024 merupakan penganugerahan bagi 7 brand terpopuler dalam 60 kategori sektor. Survei dan peratingan dilakukan oleh instansi yang kredibel dengan metode multistage area random sampling yang dijalankan di 20 kota besar.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder atas kepercayaan berupa penghargaan yang diberikan untuk BRI Insurance. Penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak kepada kami, semoga dengan didapatkannya penghargaan ini BRI Insurance semakin mempunyai kinerja positif dan dapat memberikan pelayanan terbaik dengan berbagai inovasi sesuai kebutuhan nasabah,” kata Recky

Para pemenang merupakan pilihan masyarakat Indonesia yang ditentukan berdasarkan parameter top of mind awareness para responden. Survei melibatkan 19.000 responden berusia produktif yang mayoritas berdomisili di DKI Jakarta (15,8 persen), Jawa Timur (10,9 persen), Jawa Barat (10,0 persen), Banten (9,0 persen), Jawa Tengah (8,9 persen), dan lain-lain.

Proses pengambilan data menggunakan angket tertutup, responden diminta untuk memberikan tanda silang atau checklist pada merek yang pertama kali mereka pikirkan ketika kategori produk disebutkan serta didukung dengan parameter lain yang diterapkan secara profesional oleh team riset dan penilai.

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi. Hal ini selaras dengan visi BRINS sebagai mitra tepercaya dan andal untuk solusi perlindungan. (*)