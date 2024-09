Harga BBM Nonsubsidi Turun per 1 September 2024, Ini Daftar Lengkapnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar minyak (harga BBM) nonsubsidi per hari ini, Ahad, 1 September 2024. Harga sejumlah BBM nonsubsidi sebelumnya mengalami kenaikan pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Penurunan harga terjadi di beberapa jenis BBM nonsubsidi. Dilansir dari mypertamina.id, Pertamax yang sebelumnya berharga Rp 13.700 per liter kini menjadi Rp 12.950 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Aceh. Di luar wilayah tersebut, BBM ini dijual antara Rp13.250 dan Rp13.550 per liter.

Pengecualian harga Pertamax terjadi di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), seperti Sabang dan Batam. Di Sabang, Pertamax dibanderol Rp 11.900. Sedangkan di Batam, BBM ini dipatok Rp 12.400.

Harga BBM non-subsidi lain, Pertamax Turbo turun dari Rp 15.400 menjadi Rp 14.475. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Aceh. Di luar wilayah tersebut, BBM nonsubsidi ini dijual antara Rp14.800 dan Rp15.100 per liter. Khusus Batam, harga Pertamax Turbi dipatok Rp 13.700.

Dexlite juga mengalami penurunan harga dari Rp15.350 menjadi Rp14.050. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Aceh. Di luar wilayah tersebut, BBM nonsubsidi ini dijual antara Rp 14.400 dan Rp 14.700 per liter.

Namun di beberapa daerah free trade zone, harga Dexlite lebih murah. Di Sabang, harga BBM nonsubsidi dibanderol Rp 12.900. Sedangkan di Batam, harga BBM ini dipatok Rp 13.400.

Sementara harga Pertamina Dex turun dari Rp 15.650 menjadi Rp 14.550. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Aceh. Di luar wilayah tersebut, BBM nonsubsidi ini dijual antara Rp 14.900 dan Rp 15.200 per liter. Khusus di Batam, harga Pertamina Dex dipatok Rp 13.800.

