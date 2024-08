BEI Suspensi Saham TMPO dan TNCA Hari Ini, Imbas Harga Naik Signifikan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham dua emiten untuk sesi I perdagangan hari ini Kamis, 29 Agustus 2024. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Tempo Inti Media Tbk. (TMPO) dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. (TNCA). Informasi ini disampaikan oleh BEI melalui pengumuman di laman resminya pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Keputusan suspensi ini diambil oleh BEI lantaran terjadinya tren peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham TMPO. Menurut BEI, suspensi ini bertujuan untuk melindungi investor. "Sebagai bentuk perlindungan bagi investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham TMPO di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut," tulis BEI dalam dokumen pengumumannya.

Harga saham TMPO tercatat mulai naik sejak 16 Agustus 2024 di level Rp 74 per saham. Pada akhir perdagangan sebelumnya, harga saham TMPO tercatat Rp 73 per saham. Selama satu bulan terakhir, harga saham emiten media ini sudah naik 175 poin atau 233,33 persen. Pada Rabu, 28 Agustus 2024 kemarin, harga saham TMPO tercatat Rp 250 per saham.

Sama halnya dengan saham TNCA, yang juga mengalami peningkatan harga kumulatif secara signifikan. BEI menyebut, suspensi dilakukan untuk melindungi para investor. "Dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham TNCA pada perdagangan tanggal 29 Agustus 2024," tulis BEI.

Penghentian sementara perdagangan saham TNCA juga dilakukan baik di pasar reguler serta pasar tunai. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang dalam mengambil keputusan investasinya di saham TNCA.

Harga saham TNCA mulai merangkak naik sejak 19 Agustus 2024 di level Rp 187 per saham. Pada akhir perdagangan sebelumnya, harga saham TNCA hanya Rp 139. Selama satu bulan terakhir, harga saham TNCA sudah melonjak 198 poin atau 143,48 persen. Pada Rabu kemarin, harga saham TNCA sebesar Rp 336 per saham. "Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," kata bursa dalam pengumumannya.

