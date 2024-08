BCA Raih 6 Penghargaan Internasional dalam Sebulan

Iklan

INFO BISNIS - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mengukir prestasi gemilang sepanjang Juli 2024 dengan meraih enam penghargaan internasional bergengsi. Penghargaan-penghargaan ini tidak hanya menunjukkan keunggulan BCA di tingkat nasional, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terdepan di dunia. Prestasi tersebut merupakan hasil dari komitmen BCA dalam meningkatkan kualitas layanan, inovasi, dan keberlanjutan yang berfokus pada kenyamanan dan keamanan nasabah, Kamis, 15 Agustus 2024.

Dalam ajang Global Business & Finance Magazine Awards, BCA meraih penghargaan Best PR Campaign: Integrated Communications Indonesia 2024. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tim Corporate Communication BCA. Dengan berbagai kegiatan publikasi seperti press conference, siaran pers, video korporasi, dan materi komunikasi lainnya, BCA berhasil menunjukkan kekuatannya dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik.

Baca juga: Tim Riset Universitas Airlangga Paparkan Efek BPA pada Hewan Coba

BCA juga berhasil meraih dua penghargaan dalam 17th Annual Private Wealth Awards 2024 dan 18th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2024, yaitu Best Wealth Management Bank in Indonesia dan Best Bank in Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Alpha Southeast Asia, lembaga publikasi internasional yang fokus pada investasi institusional. Kedua penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa BCA terus berinovasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan layanan finansial di Indonesia.

Pada ajang ABF Retail Banking Awards 2024, BCA mendapatkan penghargaan Fraud Initiative of the Year – Indonesia atas komitmennya dalam edukasi keamanan nasabah melalui kampanye "Nurut Apa Kata Mama", "Tolak dengan Anggun", dan yang terbaru "Don’t Know? Kasih No!". Penghargaan ini menegaskan peran penting BCA dalam melindungi nasabah dari ancaman penipuan dan kejahatan siber, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri perbankan di Asia.

Pengakuan internasional lainnya datang dari 2024 Asia Executive Team yang diselenggarakan oleh Institutional Investor. BCA berhasil mendapatkan hasil survei yang memuaskan dalam kategori Company Board, CEO, CFO, Investor Relations Professional, Investor Relation Program, dan ESG. Survei ini melibatkan lebih dari 7.000 investor dan analis, yang mengakui keunggulan BCA dalam tata kelola perusahaan dan hubungan investor.

Baca juga: Anwar Hafid Perkuat Posisi Petani

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, BCA meraih HR Excellence Award 2024 dengan kategori Excellence in Leadership Development (Gold). Penghargaan ini merupakan pengakuan atas strategi dan inisiatif BCA dalam mengembangkan kepemimpinan dan potensi SDM yang ada di perusahaan, memastikan bahwa BCA tetap menjadi tempat yang ideal bagi karyawan untuk berkembang dan berkarier.

Terakhir, BCA berhasil mencatatkan prestasi gemilang di Top Ranking Performance Award yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com. Penghargaan ini diberikan kepada BCA sebagai Industry Champion Awards dengan total 45 medali emas dan 3 medali perak. Prestasi ini mencakup penghargaan individu yang diraih oleh Wani Sabu, Executive Vice President BCA, serta penghargaan DREAM Team, 24 kategori Corporate, 16 kategori Individual, dan 8 kategori Team.

"Kami sangat bersyukur bisa memperoleh sejumlah penghargaan internasional di sepanjang Juli 2024. Kami mendedikasikan seluruh penghargaan ini kepada segenap nasabah setia BCA. Berkat kepercayaan nasabah, kami bisa berinovasi dan terus memberikan pelayanan terbaik hingga hari ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah, regulator, otoritas, dan seluruh stakeholder, serta kerja keras yang diberikan oleh segenap insan BCA dalam melayani nasabah sepenuh hati. Penghargaan ini tentunya menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan perbankan bagi seluruh nasabah," ujar Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.(*)