Biaya Admin Seller Shopee Diperbaharui Mulai 1 September 2024

INFO BISNIS - Shopee akan memperbaharui biaya admin penjual atau seller Shopee per 1 September 2024. Perbaharuan tersebut berlaku untuk penjual kategori Non Star, Star dan Star+.

Shopee pun akan mulai menerapkan empat kategori produk baru untuk perhitungan biaya administrasi. Beberapa kategori produk dan sub kategori produk yang awalnya adalah kategori B dan C akan mulai berubah menjadi kategori D. Sehingga ke depannya, Shopee akan memiliki empat kategori produk yaitu A, B, C, dan D.

Berikut rincian biaya admin terbaru berdasarkan kategori produk yang akan mulai berlaku di Shopee per tanggal 1 September 2024:

Kategori Produk A: biaya admin 8,00 persen per produk terjual Kategori Produk B: biaya admin 7,50 persen per produk terjual Kategori Produk C: biaya admin 5,75 persen per produk terjual Kategori Produk D: biaya admin 4,25 persen per produk terjual

Para penjual Shopee pun bisa mengecek informasi biaya admin terbaru ini di Pusat Edukasi Penjual pada laman seller.shopee.co.id lalu buka laman bantuan seller dan klik bagian Artikel. Kemudian, klik bagian Keuangan atau Finansial, lalu lanjutkan ke bagian Biaya Penjual.

Untuk seller baru dan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang baru memulai bisnis bersama Shopee, Shopee tetap memberikan gratis biaya admin hingga penjual tersebut membukukan lebih dari 50 penjualan di platform Shopee. (*)