Rupiah Melemah di Awal Pekan, Level di Rp 15.708 per 1 Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah melemah terhadap dolar AS masih terus berlanjut. Pada akhir perdagangan awal pekan, Senin 24 Juni 2024, rupiah turun 48 poin atau 0,31 persen menjadi Rp15.708 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.660 per dolar AS.

"Rupiah diperkirakan masih akan tertekan selain oleh penguatan dolar AS, juga oleh sentimen dan kekhawatiran investor menjelang pilpres," kata analis mata uang Lukman Leong dikutip dari Antara.

Lukman menjelaskan bahwa investor khawatir akan potensi perpecahan dan ketidakstabilan politik menjelang Pilpres 2024. Polri pun telah menyiapkan strategi pengamanan khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mengingat adanya risiko kerawanan.

Sebelumnya, Jumat pekan lalu, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 16.450 per dolar AS. Rupiah melemah akhir pekan lalu adalah yang terburuk karena nyaris 1 dolar AS berada di Rp 16.500. Sedangkan pada hari Kamis, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat pada level Rp 16.438.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Senin, 24 Juni 2024, akan tetap fluktuatif. Dalam analisis rutinnya, ia menyebutkan bahwa rupiah akan ditutup dalam rentang Rp16.440 hingga Rp16.510 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan bahwa pasar terus mencari arah kebijakan fiskal yang meningkatkan risiko fiskal, dan ketidakpastian ini turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Proyeksi defisit anggaran yang besar, sekitar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas atas 3 persen dari PDB, juga menjadi faktor penyebabnya.

Selain itu, sentimen global juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurunnya prospek suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) seiring dengan data ekonomi AS yang lebih kuat, mendukung penguatan dolar AS. Data tenaga kerja Non-Farm Payrolls (NFP) AS untuk Januari 2024 meningkat menjadi 353 ribu dari 333 ribu pada bulan sebelumnya, dan lebih tinggi dari perkiraan sebesar 185 ribu.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin juga melemah ke level Rp15.705 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.688 per dolar AS.

KARUNIA PUTRI | ANTARA | ANNISA FEBIOLA | RIRI RAHAYU

