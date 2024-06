Terpopuler Ekbis: Kritik Terhadap Rencana Kenaikan MinyaKita, Gibran Kerja Sama dengan India di Solo dan Fakta Melemahnya Rupiah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler Ekonomi dan Bisnis hingga Senin pagi, 24 Juni 2024 dimulai dari kritik terhadap rencana kenaikan harga MinyaKita. Lalu, di Solo, Gibran jalin kerja sama dengan India. Berikutnya, Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghitung ulang megaproyek seperti makan bergizi gratis dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya adalah dampak PDN down yang berdampak pada gangguan layanan keimigrasian termasuk gangguan di sejumlah instansi pemerintah. Terakhir, Nilai tukar(kurs) rupiah melemah terus terhadap dollar AS hingga menembus Rp 16.450 akhir pekan ini.Berikut ringkasannya:

1. Harga MinyaKita Bakal Naik, YLKI Nilai Pemerintah Seperti Berbisnis dengan Masyarakat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang hendak menaikkan harga MinyaKita dari harga eceran tertinggi (HET). Pengurus Harian YLKI Agus Sujatno, mengatakan saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada kenaikan sejumlah komoditas, misalnya kenaikan harga beras Bulog dari (HET).

Kenaikan bahan pokok sempat terjadi beberapa waktu lalu--mennjelang Hari Raya Idul Adha. Meski kenaikan bahan pokok tidak terlalu signifikan. "Ketika akan ditambah kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita, tentu akan tambah menggerus alokasi belanja konsumen," kata Agus, melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu, 22 Juni 2024.

Agus menjelaskan, saat ini pendapatan masyarakat pada umumnya mengalami stagnansi. Hal tersebut menurutnya terjadi pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, pendapatan beberapa kelompok masyarakat juga mengalami penurunan, sementara harga sejumlah bahan pokok naik. Selengkapnya baca di sini.

2. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebutkan Pemerintah Kota Surakarta menggandeng India sebagai mitra kerja sama ke depan. Terkait hal itu, di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 23 Juni 2024, Gibran mengatakan kerja sama yang mungkin terjalin yakni di sektor teknologi. "Proposal Dubes India sudah saya bawa, ada AI atau kecerdasan buatan," katanya.

Meski demikian, ia belum ingin menjelaskan lebih detail terkait kemungkinan kerja sama tersebut. "Beberapa kerja sama kami jajaki, detailnya nanti saja ya," katanya.

Ia mengaku sudah mengirimkan tim ke India untuk mulai menjajaki kerja sama tersebut. "Pak Prabowo juga sudah ber-statement. Ada beberapa tim kami yang sudah dikirim ke sana juga," katanya.

Sebelumnya, Gibran dengan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menghadiri peringatan 75 tahun hubungan diplomasi Indonesia dan India di Halaman Balai Kota Surakarta, Sabtu malam, 22 Juni. "Acara ini sangat penting bagi kami karena kami merayakan 75 tahun diplomatik antara India dan Indonesia," kata Sandeep. Lengkapnya baca di sini.

3. Pengamat Nilai Prabowo akan Kalkulasi Ulang Program Makan Bergizi Gratis dan IKN

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghitung ulang megaproyek seperti makan bergizi gratis dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut berkaca pada kondisi ekonomi global yang tak stabil serta nilai tukar rupiah yang terus melemah. “Saya kira akan dikalkulasi ulang prioritas rasional nanti. Hal itu yang sekarang lagi dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” ujar Tauhid Ahmad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 23 Juni 2024.

Tauhid mengatakan, pemerintah sekarang tengah menyesuaikan anggaran dengan RPJMN untuk pemerintahan baru. Namun, penyesuaian itu baru di sisi prioritas. Bila anggaran terealisasi, dia mengatakan, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah harus merealokasi sehingga memangkas anggaran kementerian atau lembaga lain.

Megaproyek seperti IKN, menurut Tauhid harus ditopang investasi. Namun, menurutnya pihak swasta sedang menunggu kepastian dari penerintah. Sebab, dengan kondisi sekarang, nominal yang harus diinvestasikan sangat besar. Selengkapnya di sini.

4. Dampak PDN Down, Penumpukan Penumpang dan Penambahan Personil Polisi di Bandara Soekarno-Hatta

Layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara manual sejak Kamis pagi karena adanya gangguan Sistem Pusat Data Nasional Kominfo.

"Sistem dari pusat ada gangguan, layanan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta dilakukan secara manual sejak pukul 4.00 tadi pagi," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, Bismo saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN). "Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat mengganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo Kamis 20 Juni 2024.

Silmy menyebut gangguan tidak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada Pusat Data Nasional ini kata dia berimbas kepada data imigrasi nasional sebagai pelanggan. Baca di sini.

5.Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

Nilai tukar(kurs) rupiah melemah terus terhadap dollar AS hingga menembus Rp 16.450 akhir pekan ini. Terutama setelah rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) mengumumkan keputusan mempertahankan suku bunga BI-Rate. Hal ini pun dinilai akan berdampak pada beberapa hal.

Untuk diketahui, pada awal perdagangan Jumat pagi, rupiah merosot 41 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.471 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp16.430 per dolar AS. "Rupiah diperkirakan kembali melemah terhadap dolar AS yang rebound setelah pernyataan 'hawkish' dari pejabat The Fed Minneapolis Kashkari," kata analis mata uang Lukman Leong di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Lengkapnya baca di sini.

