Layanan Moda Transportasi Darat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cek Titik Lokasinya

TEMPO.CO, Tangerang - Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II menata dan memindah titik lokasi layanan moda transportasi darat yang ada di Terminal 1. Pemindahan layanan moda transportasi darat di Terminal 1 akan mulai dilakukan besok, Selasa, 11 Juni 2024

Senior Manager of Branch Communication, M. Holik Muardi, mengatakan pemindahan layanan moda transportasi darat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan transportasi darat di Terminal 1.

"Pemindahan ini bukan hanya sekedar perubahan lokasi, tetapi juga mencakup berbagai penyesuaian operasional yang telah direncanakan secara matang untuk kenyamanan penumpang," ujar Holik, Senin, 10 Juni 2024.

Holik berharap perubahan ini dapat mengurangi kepadatan dan mempercepat waktu layanan di beberapa titik krusial di Terminal 1. Dengan demikian, kata dia, lingkungan bandara akan menjadi lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna jasa.

Adapun untuk membantu penumpang yang akan berangkat melalui Terminal 1, informasi mengenai perpindahan layanan juga akan dipublikasikan melalui digital banner, running text FIDS, dan media sosial.

Bandara Soekarno-Hatta, kata Holik, juga menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk memfasilitasi pemindahan ini. Selain itu, penumpang juga akan dibantu oleh petugas di lapangan yang siap memberikan informasi dan arahan.

"Kami berharap dengan adanya pemindahan ini, para penumpang dapat merasakan peningkatan kualitas layanan yang signifikan, sesuai dengan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik," kata Holik.

Berikut Skema Pemindahan Layanan:

a. Layanan Bus : Pindah dari shelter jalur secondary 1A ke shelter jalur secondary 1B.

b. Layanan Taksi Reguler : Pindah dari jalur primary 1A (samping tangga anjungan) ke jalur secondary 1A. Ruang tunggu penumpang taksi akan berada di ex. Shelter Bus 1A.

c. Layanan AJAP : Sementara waktu difasilitasi di secondary shelter 1A (dekat musala).

d. Layanan Angkutan Sewa Khusus (ASK) : Selama pembangunan masjid di Terminal 1, layanan ASK akan pindah dari jalur primary (setelah zebra cross) ke ex. taksi di jalur primary (sebelum zebra cross). Setelah pembangunan musala selesai, layanan ASK akan pindah ke jalur secondary 1A dengan ruang tunggu di ex. musala 1A.

Layanan Moda Transportasi Darat di Terminal 1 meliputi:

a. Bus: Damri, Primajasa, Sinarjaya, Lorena, Big Bird, Agra Mas, Lorena, & Hiba.

b. AJAP : Primajasa, Jackal, Lintas, Citi Trans, Bhinneka, Sinar Jaya.

c. Taksi Eksekutif : Silver Bird.

d. Taksi Reguler : Bluebird, Primajasa, Diamond, Gamya.

e. Angkutan Sewa Khusus : Gocar, Grab, Maxim, Goldenbird, Gama, INKOPAU, My Drivers.

