Rupiah Melemah, ESDM Pastikan Harga Pertalite dan Solar Tak Naik per Juli 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak akan naik pada bulan Juli 2024.

"Pertalite yang JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) belum disesuaikan, seperti Solar. Kalau Pertamax Cs, mungkin," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Ahad, 30 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun untuk harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series hingga kini belum dipastikan apakah akan ada penyesuaian atau tetap.

“Sampai saat ini belum disesuaikan, kalau BBM umum nonsubsidi (Pertamax series dan Dex series) ditetapkan oleh badan usaha, sepanjang dalam kisaran harga formulasinya," ujar Agus.

Ia menjelaskan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) hingga kini cenderung stagnan. Namun begitu, pemerintah melihat adanya beban berat yang akan ditanggung anggaran akibat jebloknya kurs rupiah terhadap dolalr AS belakangan ini.

"Kalau harga minyak ICP masih stagnan, namun yang berat kursnya," tutur Agus.

Nilai tukar Dolar AS berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) sampai 27 Juni 2024 berada di level Rp 16.324. Sementara, untuk ICP sampai 27 Juni 2024 berada di level 79,12 dolar AS per barel.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting sebelumnya mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang meninjau kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Juli 2024.

“Ini yang sedang kami tinjau,” ucap Irto ketika dikonfirmasi pada Jumat lalu.

Pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM, baik subsidi dan nonsubsidi, sejak awal tahun 2024. Soal hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif pernah mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri melonjak.

Arifin menjelaskan perihal kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Juli akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hingga Jumat lalu, Arifin ketika dikonfirmasi menyatakan belum ada keputusan apakah harga BBM nonsubsidi akan naik pada Juli 2024.

“(Keputusan harga) BBM belum putus,” kata Arifin.

