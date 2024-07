Bakal Kena Pajak 200 Persen, Ini Produk Cina yang Banjiri Pasar Indonesia Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen terhadap barang-barang impor asal Cina. Dia menyebut perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dan ketersediaan produk Cina di Indonesia, termasuk baja, tekstil, dan lain sebagainya.

“Maka, satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai permendagnya. Jika sudah selesai, maka dikenakan apa yang disebut sebagai bea masuk. Kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini,” kata Zulkifli di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Ekonom Nilai Bea Masuk Hingga 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Jadi Bumerang

Dia menjelaskan bahwa permendag itu sebagai respons terhadap regulasi-regulasi sebelumnya terkait perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan semua pihak. Dia mengungkapkan bahwa perang dagang Cina dan AS sudah diketahui dampaknya sejak 2022, serta langsung ditanggapi demi melindungi produk dan industri dalam negeri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Produk Impor Cina yang Banjiri Pasar Indonesia 2024

Adapun per Januari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan barang impor di tanah air didominasi oleh Cina dengan nilai US$ 5.957,7 juta. Angka itu setara dengan 32,21 persen dari total nilai impor sebesar US$ 18.494,5 juta.

Golongan Barang Utama

Mengutip Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2024, berikut lima golongan barang utama menurut kode standard international trade classification (SITC) yang dikirim Cina ke Indonesia pada Januari 2024:

- Suku cadang dan peralatan telekomunikasi

Berat bersih: 13.767.428 kilogram.

Nilai: US$ 585.400.430.

- Suku cadang dan peralatan pemanas dan pendingin

Berat bersih: 57.475.240 kilogram.

Nilai: US$ 260.382.855.

- Mesin dan peralatan lain untuk industri tertentu

Berat bersih: 32.560.616 kilogram.

Nilai: US$ 192.101.578.

- Peralatan listrik untuk membuat dan memutuskan rangkaian listrik

Berat bersih: 12.497.634 kilogram.

Nilai: US$ 156.966.660.

- Mesin dan peralatan listrik lainnya

Berat bersih: 35.448.332 kilogram.

Nilai: US$ 145.752.850. Komoditas Tertentu

- Tembakau

Berat bersih: 2.671.351 kilogram.

Nilai: US$ 9.080.158.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Bawang Putih

Berat bersih: 1.129.683 kilogram.

Nilai: US$ 2.040.024.

- Cabai

Berat bersih: 873.616 kilogram.

Nilai: US$ 1.986.809.

- Ikan

Berat bersih: 1.349.289 kilogram.

Nilai: US$ 1.447.977.

- Teh

Berat bersih: 55.888 kilogram.

Nilai: US$ 585.646.

- Kopi

Berat bersih: 57.632 kilogram.

Nilai: US$ 259.630.

- Lada

Berat bersih: 3.698 kilogram.

Nilai: US$ 10.869.

- Garam

Berat bersih: 27.024 kilogram.

Nilai: US$ 3.585.

Sementara tahun lalu, BPS mencatat realisasi impor non-minyak dan gas bumi (migas) dari Cina turun dibandingkan pada 2022, dari sebelumnya 34,05 persen menjadi 33,42 persen. Komoditas yang paling banyak dikirim ke Indonesia adalah gawai (smartphone) sebesar 3,14 persen dari total impor Negeri Tirai Bambu.

“Tiga besar negara asal utama impor berturut-turut berdasarkan share-nya adalah Tiongkok, yaitu 28,02 persen, Jepang 7,41 persen, dan Thailand 4,57 persen. Dengan Tiongkok, komoditas paling banyak diimpor Indonesia adalah smartphone, dengan nilai US$ 1,95 miliar dolar atau mencakup 3,14 persen dari total impor Tiongkok,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube, pada Senin, 15 Januari 2024.

Pilihan editor: Ekonom Nilai Bea Masuk Hingga 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Jadi Bumerang

MELYNDA DWI PUSPITA