Tempo Golf Tournament 2024 Sukses Digelar

Iklan

INFO BISNIS - Tempo Media Group bersama Sinarmas Land telah menggelar Tempo Golf Tournament 2024 di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD) hari ini, 30 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan wadah sosialisasi dan menjalin komunikasi dan silaturahmi yang efektif dengan mitra Tempo dan pelanggan korporat.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Utama Tempo Inti Media Arif Zulkifli, sebelum dilanjutkan dengan pumukulan bola asap. “Tempo Golf Tournament merupakan event tahunan. Dan hari ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan turnamen golf ini. Kami menggelar acara yang cukup prestisius ini tentu dengan bingkai membangun silaturahmi dan relasi dengan stakeholder strategis, yaitu mitra bisnis dan pemerintah,” katanya, pada Minggu, 30 Juni 2024.

Baca Juga: Dua Pemimpin Makassar Raih Penghargaan Bergengsi

Pelaksanaan Tempo Golf Tournament ini hadir berkat kerjasama Tempo denga Sinarmas Land, GWM, Bank BCA, Lexus, Green Golf Golf, PP, Bank Mandiri, Bank BJB, Jakpro, Bank Sinarmas, Realfood Up, Realfood Sporte, Mercedes Benz, Oxone, Skindoze, Topgolf, Papadoc, HMNS, artotel Wanderlust, dan You C1000. Arif mengatakan kegiatan ini tentu saja menjadi wadah sosialisasi dan komunikasi bersama mitra kerja Tempo dan para pelanggan korporat.

“Selamat bermain dan bertanding dengan gembira. Semoga jalinan kemitraan dan relasi persahabatan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.” katanya, saat memberi sambutan.

Selain itu, Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata turut serta memberikan sambutan pada pelaksanaan Tempo Golf Tournament ini. Izinkan saya untuk membuka sambutan ini dengan sebuah pantun agar semakin semangat di pagi ini, Pagi hari menyeduh kopi, Langsung melaju ke BSD City. Ayo kita berkompetisi, Raih kemenangan penuh prestasi!” ujarnya.

Baca Juga: Kota Bontang Raih Penghargaan Implementasi Audit Stunting dari BKKBN

Sinar Mas Land merasa gembira atas kembali terselenggaranya kegiatan ini. Kolaborasi ini merupakan kali ketiga perusahaan menyelenggarakan golf tournament berstandar nasional yang diikuti kurang lebih sebanyak 144 pegolf. Bagi Sinar Mas Land, turnamen golf bukan hanya sekadar acara olahraga semata, tetapi juga sebuah perayaan bagi komunitas golf nasional, wellness tourism, dan gaya hidup dinamis yang ditawarkan di BSD City.

“Lewat turnamen ini kami juga ingin mempromosikan olahraga golf, sarana rekreasi yang sehat, sekaligus menjadi salah satu industri olahraga yang sedang naik daun di Indonesia. Apalagi saat ini, minat olahraga golf terus naik dan makin digemari oleh kalangan milenial dan gen Z,” ucap Dony.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Dony, turnamen golf dapat menjadi wadah untuk para pemain golf untuk terkoneksi dan membangung sebuah hubungan yang kolaboratif, suportif, dan produktif. “Golf is more than just a sport,” ujarnya.

Untuk memperkuat relasi antar partner, Dony berharap semua peserta dapat menikmati turnamen ini dan bertanding dengan semangat sportivitas tinggi dan dapat terus berlanjut di tahun mendatang.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini, khususnya Tempo Media Group yang menjadi partner utama kami serta semua mitra yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,” katanya.

Dalam Tempo Golf Tournament 2024 ini para peserta memperebutkan Best Nett Overall, Best Gross Overall, Besf Flight A (1,2,3), best Flight B (1,2,3), Longest Drive, serta Nearest to the Pin. Tersedia juga satu unit Haval mobil H 6 dan satu unit Lexus RZ 450e bagi yang berhasil Hole in One. Selain itu, ada juga grand prize yaitu tas golf dari Mercedes Benz, dan hadiah menarik lainnya dari Oxone, Top Golf, Papadoc, HMNS, Green Club Golf, dan Artotel.

Kegiatan Tempo Golf Tournament ini juga dihadiri oleh para penjabat diantaranya Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mirza Adityaswara, Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, I Gusti Putu Suryawirawan, Staff Khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Agus Purnomo, dan Sekjen Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dadan Kusdiana. (*)