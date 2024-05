Respon WWF ke-10 di Bali, Walhi Ingatkan Potensi Rusaknya Subak oleh Proyek Infrakstruktur

Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Direktur Wahana Lingkungah Hidup (Walhi) Bali Made Krisna Dinata mengatakan di Pulau Dewata tersebut banyak pembangunan infrastruktur yang mendegradasi bahkan menghilangan subak atau sistem irigasi tradisional air khas Bali. Ia mencontohkan kebijakan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,21 Km akan menerabas 480,54 hektare sawah produktif dan 98 wilayah subak yang ada di sepanjang wilayah tersebut.

Pembangunan pelabuhan terintegrasi Sangsit di Bali Utara juga akan menerabas sawah seluas 26.193 meter persegi yang tentu mengancam 4 subak di wilayah tersebut. Ada juga, menurut dia, proyek Pusat Kebudayaan Bali di Bali Timur yang juga telah mengorbankan lahan persawahan hingga 9,38 hektar dan menyebabkan subak Gunaksa terdampak.

"Proyek-proyek tersebut justru mengancam water security and prosperity (keamanan dan kemakmuran air) yang tentunya akan berdampak pada peruntukan pertanian tanaman pangan hingga degradasi budaya dan hilangnya subak yang ada di tapak proyek tersebut,” tutur Krisna dalam keterangan tertulis, menanggapi perhelatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum atau WWF, Ahad, 19 Mei 2024.

Subak dengan fungsi hidrologisnya merupakan tampungan alami bagi air. Setiap hektarnya mampu menampung air sebanyak 3000 ton bila air tingginya 7 cm. Apabila subak terus berkurang dan habis, maka secara langsung Bali akan mudah diterpa bencana,banjir.

Krisna juga menyoroti masifnya alih fungsi lahan akibat pembangunan akomodasi parawisata yang tentu sangat banyak mengkonsumsi air dalam aktivitas operasionalnya. Pembangunan hotel dan sarana akomodasi pariwisata lainnya amat meningkat tajam bahkan hingga dua sampai tiga kali lipat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukan pada 2000 jumlah hotel bintang sebanyak 113 dan pada 2023 menjadi 541. Jumlah kamarnya otomatis juga melonjak. Jika pada 2000 berjumlah 19.529, meningkat tajam menjadi 54.184 di 2023.

Angka tersebut, ujar dia, menunjukan pertumbuhan yang amat signifikan. Beberapa pakar menyebutkan Bali telah overtourism bahkan overbuild. “Banyak penelitian mengungkapkan bahwa akomodasi paraiwisata adalah satu industri yang rakus akan air, yang mana dalam beberapa penelitian menyebutkan jika satu kamar hotel memebutuhkan 800 liter/kamar/hari, sangat jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan rumah tangga,” kata dia..

Ia menilai pembangunan infrastruktur yang menyebabkan alih fungsi lahan dan mengurangi jumlah subak merupakan hal nyata yang mengantarkan Bali pada krisis air. Terlebih banyak temuan bahwa akomodasi pariwisata lebih banyak menggunakan air bawah tanah (ABT) ditambah dengan peruntukan kawasan hijau yang hingga kini tidak memenuhi kriteria sebanyak 30 persen sesuai luas wilayah dalam ketentuan peraturannya.

"Sehingga kami mendesak pemangku kebijakan untuk menghentikan segala bentuk pembangunan yang ekstraktif dan memperparah keadaan lingkungan yang mengancam ketersediaan air dan yang mengancam subak,” kata dia.

Sementara itu Presiden Joko Widodo telah bertolak menuju Provinsi Bali untuk menghadiri kegiatan berskala internasional tersebut. Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta menginformasikan Presiden berangkat pada pukul 13.40 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Dilansir dari Antara, agenda Konferensi Tingkat Tinggi WWF Ke-10 diawali dengan jamuan santap malam bagi para pemimpin dan delegasi di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung.

Presiden Jokowi akan menghadiri seremonial pembukaan WWF pada Senin besok bertempat di Bali Internasional Convention Center (BICC). Agenda tersebut juga dirangkai dengan pertemuan tingkat tinggi, jamuan makan siang bersama para pimpinan negara, rapat bilateral, serta kunjungan menuju Taman Hutan Rakyat Mangrove.

WWFBali pada 18--25 Mei ini fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi pembahasan terkait air dalam WWF diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air secara global.

