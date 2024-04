Pantai Menganti Jadi Destinasi Wisata Baru Terfavorit, Alternatif Parangtritis dan Pangandaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap Pantai Menganti menjadi destinasi wisata pendatang baru yang paling banyak diminati wisatawan selama musim libur Lebaran 2024. Hal itu berdasarkan survey yang digelar oleh Kemenparekraf.

"Itu dia, Pantai Menganti. Saya kira tahun lalu enggak banyak dikunjungi deh," kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya saat menghadiri The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Pantai Menganti sendiri berlokasi di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Menurut Nia, Pantai Menganti menjadi alternatif tujuan wisatawan yang ingin mengunjungi pantai selatan Jawa, setelah Pantai Parangtritis di Yogyakarta dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat.

Lebih lanjut, Nia menyampaikan bahwa keberhasilan destinasi wisata ditentukan oleh tiga faktor yang disebut sebagai 3A. Yakni aksesibilitas (keterjangkauan), amenitas (fasilitas), dan atraksi (hiburan).

"Kalau bicara destinasi, hal yang utama itu akses yang mudah," tuturnya.

Kemudian, Nia juga menyebut pentingnya strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan tempat wisata baru kepada masyarakat. Dia juga menyoroti peran penting generasi muda untuk membuat viral sebuah destinasi wisata yang belum banyak dikenal.

Tak sampai di situ, Nia juga mengingatkan kepada masyarakat ikut turut menjaga tempat wisata.

"Jadilah pelaku perjalanan yang bertanggung jawab. Soal sampah harus diperhatikan," ujarnya.

Kemenparekraf mengungkap hasil survei soal destinasi wisata yang diminati masyarakat selama musim libur Idulfitri atau Lebaran 2024. Destinasi wisata terfavorit paling banyak terletak di Pulau Jawa. Setidaknya ada sembilan tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan, yakni Malioboro, Ciwidey, Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Puncak Bogor, Ragunan, Lembang, Candi Borobudur, dan Gunung Bromo.

