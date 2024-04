Sembilan Destinasi Wisata Terfavorit Selama Lebaran, Malioboro sampai Bromo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkap hasil survei soal destinasi wisata yang diminati masyarakat selama musim libur Idulfitri atau Lebaran 2024. Destinasi wisata terfavorit paling banyak terletak di Pulau Jawa.

Setidaknya ada sembilan tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan, yakni Malioboro, Ciwidey, Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Puncak Bogor, Ragunan, Lembang, Candi Borobudur, dan Gunung Bromo.

Adapun untuk jenis destinasi wisata, pantai dan danau menjadi pilihan utama responden sebesar 56,1 persen. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya data itu didapat dari survei per 14 April April 2024 yang melibatkan 1.758 responden.

"Survei ini merupakan hasil per 14 April, jadi masih bisa berubah," kata Nia saat menghadiri The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Menyusul pantai dan danau, kata Nia, pusat kuliner dikunjungi 50,8 persen responden, pegunungan/agrowisata dengan 41,9 persen, taman rekreasi/kebun binatang dengan 21,9 persen, dan pusat perbelanjaan/mal dengan 26,6 persen.

"Wisata one day trip mencapai 49,5 persen. Wisata 2-4 hari itu 36,2 persen. Akomodasi dengan hotel berbintang sebanyak 34,5 persen dan menginap di rumah keluarga sebanyak 26,9," ujarnya.

Nia mengungkap bahwa 89,9 persen wisatawan memilih berlibur bersama keluarga dan 74,9 persen wisatawan memilih menggunakan kendaraan pribadi.

