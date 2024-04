Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 15 April 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu di tengah situasi geopolitik yang memanas antar negara Timur Tengah.

Disusul, ekonom sekaligus mantan Menteri Perdagangan periode 2004-2011, Mari Elka Pangestu, mengatakan bakal ada dampak dari serangan Iran ke Israel terhadap ekonomi Indonesia.

Berikutnya, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS dalam sepekan terakhir. Pada hari terakhir cuti bersama menyambut Lebaran 2024, Senin, 15 April 2024, rupiah dibuka dengan nilai Rp 16.117 per dolar AS.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoperasikan lintasan Pelabuhan Panjang-Ciwandan untuk membantu mengurai kepadatan arus balik Lebaran pada lintasan Bakauheni-Merak.

Terakhir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan peserta arus balik gratis Lebaran 2024 dengan menggunakan 160 bus dari sembilan terminal.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

