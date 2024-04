Tiga Hari Arus Mudik Lebaran, 233 Penerbangan Beroperasi di Bandara Ahmad Yani

Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Tercatat 233 penerbangan baik mendarat maupun lepas landas di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang selama tiga hari arus mudik Lebaran 2024. Jumlah penerbangan itu itu terhitung sejak 3 sampai 5 April 2024.

"Penumpang ada 26.000 datang dan berangkat," kata Stakeholder Relation Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Ahmad Zulfian Noor, pada Sabtu, 6 April 2024.

Menurutnya, di hari keempat ini direncanakan akan ada 90 penerbangan di Bandara Ahmad Yani dengan membawa penumpang sebanyak 9.700 orang. "Untuk hari ini sampai pukul 14.50 WIB, penumpang datang 1.583 dan berangkat 1.848," sebutnya.

Menurut Zulfian, selama masa angkutan Lebaran akan ada 236 penerbangan tambahan di Bandara Ahmad Yani dari maskapai Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, dan Super Airjet. Sementara rute tujuannya adalah Jakarta Soekarno-Hatta (CGK), Jakarta Halim Perdana Kusuma (HLP), Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN), Makassar (UPG) dan Batam (BTH).

Menurut General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada, selama periode tersebut rata-rata akan ada 60 pergerakan pesawat di Bandara Ahmad Yani per hari. "Untuk penumpang rata-rata sebanyak 7.107 orang per hari, dan untuk kargo sebanyak 30.207 kg per hari," sebut dia.

Guna mengantisipasi penambahan jumlah penerbangan jam operasional bandara akan ditambah. Bandara Ahmad Yani bakal mulai beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB selama periode libur lebaran berlangsung. Perkiraan puncak arus mudik di Bandara Ahmad Yani akan terjadi pada 6 April 2024 yaitu sekitar 8.057 orang.

"Arus balik diperkirakan pada tanggal 15 April 2024 dengan perkiraan penumpang sekitar 7.509 orang," ujar Fajar.

