1 April Hari Bank Dunia: Begini Sejarah dan Tugasnya, Sri Mulyani Pernah Jadi Direktur World Bank

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bank Dunia atau World Bank Day diperingati setiap 1 April. Begini sejarah 1 April ditetapkan sebagai Hari Bank Dunia.

Bank Dunia dibentuk pada 1 April 1944 dalam sebuah konferensi bertajuk “United Nations Monetary and Financial Conference” yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat.

Konferensi tersebut dilakukan untuk membentuk kerangka kerja dalam upaya kerja sama rekonstruksi ekonomi internasional pasca Perang Dunia.

Lebih lanjut, tugas pokok Bank Dunia adalah mendistribusikan bantuan keuangan kepada negara yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Sebab, kondisi negara yang tidak sehat dapat berpengaruh terhadap situasi ekonomi global.

Negara pertama yang memperoleh bantuan dari Bank Dunia adalah Prancis. Kala itu negara menara Eiffel membutuhkan dana besar dengan nominal mencapai 250 juta dollar AS untuk membangun kembali infrastruktur negara mereka yang hancur lebur pasca Perang Dunia II.

Tugas Bank Dunia

Masing-masing lembaga turunan dari Bank Dunia memiliki fokus kerja yang berbeda-beda. Adapun tugas Bank Dunia, antara lain:

1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD berperan memberikan bantuan kepada negara dengan pendapatan menengah yang layak kredit. Badan ini didirikan pada 1994.

2. International Development Association (IDA)

Lembaga IDA dibuat pada tahun 1960 untuk melengkapi tugas IBRD. Yakni memberikan pinjaman uang kepada negara berkembang.

3. The International Finace Corporation (IFC)

IFC menyasar kepada layanan non-finansial dan sektor privat. IFC berfungsi menyediakan konsultasi dan kesempatan investasi keuangan pada negara berkembang.

4. The Multirateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA memberikan jaminan dari serangan perpolitikan kepada para investor. MIGA juga melindungi investasi asing dan non-komersial di negara berkembang.

5. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID memfasilitasi penyelesaian sengketa investasi global dan urusan arbitrase lainnya. Artinya, ICSID sebagai penengah sekaligus navigator terhadap konflik investasi.

Fungsi Bank Dunia

Adapun fungsi Bank Dunia, yaitu :

Meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan. Mengembangkan aspek sosial pembangunan, dan pemerintahan. Membantu pemangku kebijakan sebuah negara untuk menyediakan layanan berkualitas, transparan dan efisien. Menjunjung kelestarian lingkungan hidup. Mendorong peningkatan bisnis swasta. Berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi dalam investasi dan juga perencanaan jangka panjang.

Bank Dunia dan Indonesia

Bank dunia memiliki ikatan yang erat dengan Indonesia, pada 5 Mei 2010 setelah memutuskan mundur sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia selama 6 tahun sebelum kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 27 Juli 2016.

Sri Mulyani menggantikan posisi Juan Jose Daboub, dan mendapatkan tugas mengatur 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I MELYNDA DWI PUSPITA

