Ramadan, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa mulai dari Rp 24 Ribuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka menyambut Ramadan, sejumlah gerai restoran penyedia makanan siap saji menebar promo diskon untuk beragam menu khususnya. Beberapa restoran itu mulai dari Burger King, McDonald's, KFC, CFC, Wingstop, hingga Popeyes.

Promo apa saja yang dihadirkan khusus untuk menemani waktu berbuka para pelanggannya? Simak deretan promonya berikut ini.

1. Burger King

Khusus Ramadan, Burger King berikan promo menu buka bersama (Bukber) dengan cita rasa baru. Kali ini, menu yang dihadirkan Burger King adalah Ayam Kremes Sambal Terasi.

Dengan harga Rp 37.727 saja, konsumen sudah mendapat ayam krispi yang juicy, nasi hangat, sambal terasi khas Jawa Barat. Plus, gratis takjil kurma mini sundae dan teh melati. Harga yang tertera belum termasuk pajak 10 persen.

2. McDonald's

McDonald memberikan promo menu berbuka khusus untuk layanan pesan antar. Baik melalui layanan Mcdelivery, GrabFood, GoFood atau ShopeeFood.

Satu paket terdiri dari 2 PaNas 1 Ayam McD Gulai + 2 McFlurry feat OREO. Untuk menu-menu tersebut, konsumen hanya perlu merogoh kocek mulai Rp 90 ribu. Harga ini telah dipotong diskon dari harga awalnya Rp 113 ribu. Harga tersebut telah termasuk pajak, namun belum termasuk biaya pesan antar ke alamat pemesanan.

3. KFC

KFC juga menawarkan promo yang tak kalah menggiurkan. Ada paket GOGO Ramadan untuk berbuka puasa bersama. Dengan harga Rp 254.545, konsumen sudah mendapatkan 10 ayam + 10 nasi + 10 air mineral.

Per satu paket, dihargai mulai Rp 24 ribu. Namun, KFC menetapkan minimal pembelian wajib sebanyak 10 paket. Harga yang tertera belum termasuk pajak yang berbeda untuk setiap daerah.

Menu promo ini berlaku secara nasional, baik untuk pemesanan drive thru, catering dan dikenakan biaya take away. Artinya, promo tidak berlaku untuk pembelian dine in, via KFCku Apps ataupun market place. Setiap pembelian KFC GOGO Ramadan berlaku kelipatan.

4. CFC

Kali ini, CFC menawarkan tiga paket promo Kombo Asyik Ramadan (Komandan). Menu kombo ini cukup dibawa pulang dengan harga mulai dari Rp 34.545 saja.

Pertama, ada paket kombo Komandan 1 yang berisikan 1 potong ayam + nasi + Teh Pucuk Harum + takjil. Kedua, ada paket Komandan 2 yang berisikan 2 potong ayam + Teh Pucuk Harum + takjil.

Terakhir, ada paket Komandan 3 yang berisikan 3 potong ayam + 3 chicken strips + 3 nasi + 3 Teh Pucuk Harum + 3 takjil.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pembeli bisa meng-upgrade ayam menjadi ukuran besar dengan biaya tambahan hanya Rp 909. Selain itu, bisa pula membeli takjil sehsrga Rp 5.454.

Harga yang dituliskan belum termasuk pajak. Pembelian bisa dilakukan melalui gerai CFC terdekat, GrabFood, GoFood atau ShopeeFood. Sayangnya, Paket Komandan tidak tersedia di gerai CFC Batam dan Sorong.

5. Wingstop

Wingstop juga punya menu paket dengan harga promo yang cocok jadi menemani berbuka puasa. Setidaknya ada empat Paket Mantap yang dapat dipilih.

Pertama, ada Paket Mantap 1 yang berisikan 1 Wingstop chicken + nasi + 1 mushroom fritters + 1 minuman. Harga untuk menu promo ini hanya Rp 36.364. Kedua, ada Paket Mantap 2 seharga Rp 36.364. Dengan harga itu, pembeli sudah mendapatkan paket 3 ayam boneless + 1 nasi + chicken soup + 1 minuman.

Sedangkan Paket Mantap 3 sudah termasuk 1 Wingstop chicken + 3 ayam boneless + 2 nasi + 1 mushroom fritters + 2 churros + 2 minuman. Paket lengkap ini cukup didapatkan dengan harga Rp 72.727 saja.

Terakhir, ada Paket Mantap 4 seharga Rp 109.091. Paket ini terdiri dari 3 Wingstop chicken + 3 nasi + 1 mushroom fritters + 3 minuman.

Harga yang tertera belum termasuk pajak. Promo berlaku di seluruh gerai Wingstop, baik untuk dine in maupun take away. Khusus pembelian di Senayan City, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir dan Summarecon Villagio Outlets tidak mendapatkan minuman gratis sepuasnya.

6. Popeyes

Popeyes Indonesia juga menebar menu promo khusus bulan Ramadan. Popeyes menghadirkan menu Ayam Bakar Pedas Manis seharga Rp 65 ribu. Paket berbuka ini sudah termasuk 2 ayam bakar pedas manis + 2 nasi + 2 coke float. Menu juicy satu ini dimasak dengan rempah-rempah yang kental.

Selain itu ada pula paket Ayam Bakar Pedas Manis + Crispy seharga Rp 65 ribu. Paket ini terdiri dari 1 ayam bakar pedas manis + 1 signature crispy chicken + 2 nasi + 2 coke float.

Berikutnya, ada paket Ayam Bakar Pedas Manis + Cajun Grilled. Dengan harga Rp 65 ribu, pembeli sudah mendapatkan 1 ayam bakar pedas manis + 1 cajun grilled chicken+ 2 nasi + 2 coke float.

Adapun harga yang tertera belum termasuk pajak senilai 10 persen.

Pilihan Editor: Gojek Hadirkan Program Emak Hemat, Tawarkan Promo dan Hadiah Selama Ramadan