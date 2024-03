Pameran Produk Bangunan Hingga Mebel di JIExpo, Banyak Produk Tiongkok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 400 perusahaan mengikuti tiga pameran dagang alat dekorasi, bangunan, rumah tangga, hingga mebel skala internasional yang digelar bersamaan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, mulai Rabu, 13 Maret 2024 hingga Sabtu, 16 Maret 2024. Pameran itu adalah Building Decoration and Expo (BDExpo), Appliances and Electronics Show (AES), dan Decoration and Furniture (DeFu Expo). Sesuai dengan temanya, produk yang ditampilkan terkait dengan alat bangunan, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga dan mebel.

Pameran itu terselenggara berkat kerjasama Tiongkok dan Indonesia. Wakil Direktur Departemen Perdagangan Provinsi Guangdong, Tiongkok, Shuang Dehui mengatakan kerjasama antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia di sektor perekonomian dan perdagangan sudah terjalin selama 11 tahun.

Baca Juga: Pameran Dagang Pembangunan dan Dekorasi Skala Internasional Dibuka Hari Ini

“Sebuah hubungan bilateral yang diharapkan akan terus berkembang dan memberikan kepentingan yang baik bagi kedua negara,” ucap Shuang dalam sambutannya di JIExpo, Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024.

Pameran itu menjadi ajang bagi pabrikan, importir, distributor, agent, retailer, e-retailer maupun reseller untuk mencari produk dan inovasi baru untuk dilempar ke pasar Indonesia. Namun, tak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin melihat dan membeli produk yang dipamerkan.

Sejumlah pengunjung tampak berdatangan ke lokasi pameran mulai pukul 11.00 WIB. Ada yang datang sendiri, ada yang datang bersama kolega hingga keluarga. Sebuah ruko yang memamerkan sajadah nampak ramai didatangi pengunjung. Ruko itu di bawah naungan perusahaan PT HAMAV Home Materials yang baru berdiri di Jakarta sejak tahun 2023.

Baca Juga: Galeri Orbital Dago Bandung Gelar Pameran Menggambar Langsung Ten Portraits

Setiap hall berisi jenis produk yang berbeda. Hall C1 dan C3 berisi produk pameran HomeLife, yakni kebutuhan rumah tangga dan furniture. Misalnya, alat memasak, peralatan makan, buku catatan, kotak pensil, tas, kaca, lampu tidur, dan masih banyak lagi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di Hall C3 juga berisi produk mesin dari Machinex, produk dari international textile expo atau Intex, serta The Power and New Energy Exhibition. Di hall C2 dan C3 berisi pameran AES. Sedangkan, di Hall B2 khusus untuk pameran DeFu. Salah satunya, keramik dari Foshan Jinfeite Import and Export. Lalu, di Hall B1 dan B2 khusus pameran BDExpo. Misalnya, lemari, material berbahan aluminium, dan sebagainya.

Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhanas), Ending Fadjar mengatakan, pameran ini memiliki dampak signifikan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Ia mengapresiasi antusiasme dari pelaku usaha dan pengunjung yang hadir untuk melihat perkembangan terbaru produk, teknologi, inovasi, dan desain.

“Banyak hal yang dihadirkan dalam pameran ini, mulai dari penggunaan material ramah lingkungan, integrasi teknologi pintar dalam desain interior, pameran yang interaktif dengan berbagai demonstrasi produk secara langsung. Hal ini tentunya memberikan pengalaman yang sangat mendalam bagi segenap peserta maupun pengunjung,” ujar Ending Fadjar.

Pilihan Editor: Ekonom CORE Sebut Efektivitas Cukai Minuman Berpemanis Rendah