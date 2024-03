Harga Kebutuhan Pokok di Solo Naik Jelang Ramadan, Daging Ayam Potong Capai Rp 40 Ribu per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Harga beberapa jenis komoditas kebutuhan pokok di Kota Solo, Jawa Tengah, naik menjelang Ramadan 2024. Hal itu diketahui dari servei yang dilakukan Tempo di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengawan itu hari ini, Minggu, 10 Maret 2024.

Beberapa barang kebutuhan pokok yang harganya melonjak adalah daging ayam potong yang saat ini mencapai Rp 40 ribu per kilogram (kg) dari harga semula sekitar Rp 36 ribu per kilogram. Lalu, ada telur ayam yang harganya juga naik dari semula Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 31 ribu per kilogram.

Minyak goreng curah, juga naik harga dari semula Rp 14 ribu per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram. Selain itu, harga gula pasir juga naik dari Rp 16.500 per kilogram menjadi Rp17.500 per kilogram.

Kenaikan harga beberapa jenis barang kebutuhan pokok itu diakui salah seorang pedagang di Pasar Legi Solo, Sri.

"Untuk beberapa jenis sembako memang naik harganya. Contohnya harga minyak goreng dan gula pasir sudah sekitar seminggu ini naik harga," ujar Sri ketika ditemui di kiosnya, Minggu, 10 Maret 2024.

Selanjutnya: Adapun untuk harga beras saat ini berangsur turun....