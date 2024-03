Tol Trans Sumatera Ruas Indrapura-Kisaran Siap Dilalui, Waktu Tempuh Medan-Kisaran Hanya 2 Jam 30 Menit

Iklan

TEMPO.CO, Medan - Salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yakni Jalan Tol Indrapura-Kisaran 2 Seksi Limapuluh–Kisaran sepanjang 32,15 kilometer pada 29 Februari sampai 1 Maret 2024 menjalani proses Uji Laik Fungsi (ULF). Evaluasi melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.

Kegiatan dimulai dengan peninjauan lapangan oleh Sub Tim 1 dengan memeriksa aspek keselamatan dan manajemen lalu lintas; Sub Tim 2 melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap; dan Sub Tim 3 mengevaluasi sisi operasi dan Administrasi. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat pleno. Lokasi peninjauan di Jalur A dan B STA 124+700 – STA 156+850.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menjelaskan, Jalan Tol Indrapura–Kisaran terdiri dari dua seksi dengan total panjang 47,75 kilometer. Progres pembangunan fisik Jalan Tol Indrapura–Kisaran Seksi 2 Limapuluh–Kisaran rampung.

Tingginya antusiasme masyarakat saat peresmian Jalan Tol Indrapura–Kisaran Seksi 1 Indrapura–Limapuluh oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Februari lalu, semakin menyemangati perusahaan untuk segera mengoperasikan kedua seksi jalan.

"Untuk mendukung percepatan pengoperasiannya, jalan tol harus diperiksa sebelum dilalui pengguna jalan. Semoga hasil pemeriksaan segera kami terima, untuk mendukung mobilitas masyarakat di Ramadhan nanti,” kata Tjahjo, Sabtu, 2 Maret 2024.

Pengecekan fasilitas pendukung meliputi mainroad, simpang susun, intersection jalan tol dengan jalan nasional, gerbang tol serta Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Fasilitas struktur yang ikut di antaranya underpass bridge, overpass dan box culvert. Dari segi persiapan operasional, Hutama Karya menyediakan mobil ambulan, derek 10 ton, derek towing, rescue dan kendaraan patroli untuk memastikan keselamatan pengendara jalan tol.

Jika tersambung penuh, jalan tol akan memangkas setengah waktu tempuh ketika mudik Lebaran nanti. Semula dari Medan menuju Kisaran membutuhkan 5 jam, dengan panjangnya jaringan jalan tol di Sumut, waktu tempuh menjadi 2 jam 30 menit. Selain memperkuat konektivitas masyarakat, distribusi logistik akan semakin mudah dan perekonomian semakin menggeliat.

Sampai Februari 2024, progres pembangunan fisik sejumlah ruas konstruksi meliputi Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 Padangtidji–Seulimum (25 km) sebesar 79,2 persen; Jalan Tol Binjai–Langsa Seksi Binjai–Pangkalan Brandan (58 km) sebesar 93,25 persen; Jalan Tol Kualatanjung–

Tebingtinggi–Parapat Seksi 3 dan 4 Tebingtinggi–Pematangsiantar (58 km) sebesar 86,72 persen.

Kemudian, Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi 1 Padang–Sicincin 37 km sebesar 51,93 persen, dan Seksi 5 Bangkinang–Pangkalan Tahap 1 (Bangkinang– Kotokampar) (25 km) sebesar 98,85 persen; Jalan Tol Betung-Tempino–Jambi Seksi 3 Bayunglencir–Tempino (34 km) sebesar 54,48 persen; Jalan Tol Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru (31 km) sebesar 6,97 persen.

